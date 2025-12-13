Σαν Σήμερα: Η συγγνώμη της McLaren για το σκάνδαλο «Spygate» (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Το 2007 η McLaren ήταν η ομάδα που πρωταγωνιστούσε τόσο εντός όσο κι εκτός πίστας. Το σκάνδαλο «Spygate» είχε πληγώσει τη δημοτικότητά της και έθεσε σε κίνδυνο τη συμμετοχή της στη Formula 1. Σήμερα θα θυμηθούμε πώς θέλησε να φτιάξει τις σχέσεις της με την FIA.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1913, γεννήθηκε ο θρύλος των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης, Μπιλ Βούκοβιτς. Ο Αμερικανός κέρδισε άκρως εμφατικά τον περιβόητο αγώνα δύο συνεχόμενες χρονιές (1953 & 1954) και πολλοί οδηγοί της γενιάς του τον χαρακτήρισαν ως τον καλύτερο οδηγό του αμερικανικού motorsport, στην μέχρι τότε ιστορία του. Ο Βούκοβιτς δυστυχώς σκοτώθηκε σε μια πολύ άσχημη σύγκρουση, στο Indy 500 του 1955. Ο μύθος που δημιούργησε έδωσε κίνητρο στους απογόνους του να γίνουν οδηγοί, με τον γιο του, Μπιλ Βούκοβιτς Β’ και τον εγγονό του, Μπιλ Βούκοβιτς Γ’ να αγωνίζονται αμφότεροι στο «Μπρίκγιαρντ» μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Σαν σήμερα το 2007, η McLaren εξέδωσε δημοσίως γραπτή απολογία για την εμπλοκή της στο περιβόητο σκάνδαλο «Spygate». Η Βρετανική ομάδα είχε ήδη αποκλειστεί από το πρωτάθλημα κατασκευαστών εκείνης της σεζόν και δεχτεί ένα υπέρογκο πρόστιμο της τάξης των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. H FIA είχε ως στόχο να της απαγορεύσει τη συμμετοχή στις δύο σεζόν που θα ακολουθούσαν, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Η FIA σκόπευε επίσης να επιβάλει στη McLaren ποινή βαθμών και για τη σεζόν του 2008, κάτι που αναίρεσε ύστερα από την δημοσίευση της απολογίας. Τα παραπάνω έγιναν, λίγες ημέρες μετά την γνωστοποίηση της ενοχής της Renault για κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών της McLaren (ανάλογη περίπτωση με το Spygate), δίχως ωστόσο να τιμωρηθεί η γαλλική ομάδα για εκείνο το σκάνδαλο.

Σαν σήμερα το 2020, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Άμπου Ντάμπι. Στον αγώνα πήρε μέρος ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πρόλαβε να αναρρώσει από την Covid-19 που τον κράτησε εκτός δράσης στο GP Σακχίρ. Ωστόσο είχε τονίσει πως δεν ήταν στη φυσική κατάσταση που θα ήθελε. Τον τελευταίο αγώνα εκείνης της σεζόν κέρδισε με άνεση ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος δεν απειλήθηκε από τη συντηρητική στρατηγική της Mercedes-AMG. Ο Βάλτερι Μπότας τερμάτισε δεύτερος, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας των Ντανιίλ Κβιάτ και Πιέτρο Φιτιπάλντι στην F1.

Φωτογραφίες: motorsportrt/twitter-X