Χωρίς διακοπή συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Formula 1, με τους οδηγούς να παραμένουν στην αμερικάνικη ήπειρο.

Την τρίτη του νίκη στους τέσσερις τελευταίες αγώνες σημείωσε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing επικράτησε εύκολα στο Grand Prix ΗΠΑ και μείωσε και άλλο τη διαφορά από το δίδυμο της McLaren.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, με το Grand Prix Μεξικού. Συνολικά απομένουν 5 αγώνες για το τέλος του πρωταθλήματος, με δύο εξ αυτών να περιλαμβάνουν και Σπριντ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP ΗΠΑ

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων μέχρι το τέλος της σεζόν

GP Μεξικού

24-26 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

GP Βραζιλίας*

7-9 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 19:00

GP Λας Βέγκας

21-23 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 06:00

GP Κατάρ*

28-30 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 18:00

GP Άμπου Ντάμπι

5-7 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ