F1 - Ο Μπράουν κατηγορεί τον Χούλκενμπεργκ για την εγκατάλειψη Νόρις - Πιάστρι: «Ερασιτεχνική οδήγηση»

O επικεφαλής της McLaren Racing αναφέρθηκε με σκληρά λόγια στον οδηγό της Sauber για το συμβάν του πρώτου γύρου.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του Σπριντ του Grand Prix ΗΠΑ ήρθε η καταστροφή για την McLaren. Στην πρώτη στροφή «στριμώχτηκαν» αρκετά μονοθέσια πίσω από τη Red Bull του Μαξ Φερστάπεν, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν οι δύο πρώτοι στη βαθμολογία, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις.

Ο Ζακ Μπράουν, το αφεντικό της McLaren Racing, «έδειξε» τον υπεύθυνο για το συμβάν. «Κανένας από τους δύο οδηγούς μας δεν ευθύνεται. Ήταν οδήγηση ενός ερασιτέχνη. Ξεκάθαρα ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έπεσε πάνω στον Πιάστρι. Δεν είχε καμιά δουλειά να βρεθεί εκεί».

Zak Brown didn't hold back after both McLarens crashed in the Austin Sprint 😳 pic.twitter.com/E120x3UpwK October 18, 2025

Ο Φερστάπεν μείωσε και άλλο τη βαθμολογική διαφορά από το δίδυμο της McLaren και μπαίνει για τα καλά στην μάχη του τίτλου.