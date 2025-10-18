F1: Οι βαθμολογίες μετά Σπριντ του GP ΗΠΑ
Η νίκη του Φερστάπεν σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των McLaren αναβαθμιζει την απειλή του Ολλανδού.
Ο Αγώνας Σπριντ του GP ΗΠΑ ήταν πολύ καλός για τον Μαξ Φερστάπεν και πολύ κακός για τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, καθώς ο πρώτος πήρε το μάξιμουμ των βαθμών (8) και οι άλλοι δύο δεν πήραν τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren έμεινε αμετάβλητη στους 22 βαθμούς ενώ ο Ολλανδός πρωταθλητής πλέον απέχει 55 βαθμούς από την κορφή, με πέντε αγώνες (και δύο Σπριντ) να απομένουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα 141 βαθμοί να μοιραστούν.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|336
|2
|Lando Norris
|McLaren
|314
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|281
|4
|George Russell
|Mercedes
|244
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|177
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|130
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|89
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|10
|Carlos Sainz
|Williams
|38
|11
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|37
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|36
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|15
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|28
|16
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|22
|17
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|18
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|18
|19
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|650
|2
|Mercedes
|325
|3
|Ferrari
|298
|4
|Red Bull Racing
|290
|5
|Williams
|102
|6
|Racing Bulls
|72
|7
|Aston Martin
|68
|8
|Kick Sauber
|55
|9
|Haas F1 Team
|46
|10
|Alpine
|20
@Photo credits: Red Bull Content Pool