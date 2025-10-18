Η νίκη του Φερστάπεν σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των McLaren αναβαθμιζει την απειλή του Ολλανδού.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP ΗΠΑ ήταν πολύ καλός για τον Μαξ Φερστάπεν και πολύ κακός για τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, καθώς ο πρώτος πήρε το μάξιμουμ των βαθμών (8) και οι άλλοι δύο δεν πήραν τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren έμεινε αμετάβλητη στους 22 βαθμούς ενώ ο Ολλανδός πρωταθλητής πλέον απέχει 55 βαθμούς από την κορφή, με πέντε αγώνες (και δύο Σπριντ) να απομένουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα 141 βαθμοί να μοιραστούν.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Oscar Piastri McLaren 336 2 Lando Norris McLaren 314 3 Max Verstappen Red Bull Racing 281 4 George Russell Mercedes 244 5 Charles Leclerc Ferrari 177 6 Lewis Hamilton Ferrari 130 7 Kimi Antonelli Mercedes 89 8 Alexander Albon Williams 73 9 Isack Hadjar Racing Bulls 39 10 Carlos Sainz Williams 38 11 Nico Hulkenberg Kick Sauber 37 12 Fernando Alonso Aston Martin 36 13 Lance Stroll Aston Martin 32 14 Liam Lawson Racing Bulls 30 15 Esteban Ocon Haas F1 Team 28 16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 22 17 Pierre Gasly Alpine 20 18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 18 19 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών