F1: Οι βαθμολογίες μετά Σπριντ του GP ΗΠΑ

Κώστας Παστρίμας
Η νίκη του Φερστάπεν σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των McLaren αναβαθμιζει την απειλή του Ολλανδού.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP ΗΠΑ ήταν πολύ καλός για τον Μαξ Φερστάπεν και πολύ κακός για τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, καθώς ο πρώτος πήρε το μάξιμουμ των βαθμών (8) και οι άλλοι δύο δεν πήραν τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren έμεινε αμετάβλητη στους 22 βαθμούς ενώ ο Ολλανδός πρωταθλητής πλέον απέχει 55 βαθμούς από την κορφή, με πέντε αγώνες (και δύο Σπριντ) να απομένουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα 141 βαθμοί να μοιραστούν.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Oscar PiastriMcLaren336
2Lando NorrisMcLaren314
3Max VerstappenRed Bull Racing281
4George RussellMercedes244
5Charles LeclercFerrari177
6Lewis HamiltonFerrari130
7Kimi AntonelliMercedes89
8Alexander AlbonWilliams73
9Isack HadjarRacing Bulls39
10Carlos SainzWilliams38
11Nico HulkenbergKick Sauber37
12Fernando AlonsoAston Martin36
13Lance StrollAston Martin32
14Liam LawsonRacing Bulls30
15Esteban OconHaas F1 Team28
16Yuki TsunodaRed Bull Racing22
17Pierre GaslyAlpine20
18Gabriel BortoletoKick Sauber18
19Oliver BearmanHaas F1 Team18
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren650
2Mercedes325
3Ferrari298
4Red Bull Racing290
5Williams102
6Racing Bulls72
7Aston Martin68
8Kick Sauber55
9Haas F1 Team46
10Alpine20

@Photo credits: Red Bull Content Pool

