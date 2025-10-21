O Μονεγάσκος ρωτήθηκε σχετικά με το μέλλον του έπειτα από τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αποχωρεί από τη Scuderia.

Η πτώση στην απόδοση της Scuderia Ferrari έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του Σαρλ Λεκλέρ στο Μαρανέλο. Μάλιστα, ορισμένα δημοσιεύματα θέλουν τον Μονεγάσκο να εξετάζει εναλλακτικές εάν η ιταλική ομάδα δεν αποδώσει τα επιθυμητά το 2026 στη μεγάλη αλλαγή των κανονισμών.

Η Scuderia, που πέρσι πάλεψε μέχρι τέλους με τη McLaren για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, βρίσκεται φέτος στο χείλος του να ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς νίκη σε Grand Prix.

O Λεκλέρ απαντά στις φήμες

Οι φήμες για το μέλλον του Λεκλέρ ήρθαν την ίδια στιγμή που δημοσιεύματα στην Ιταλία ανέφεραν ότι ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Έλκαν, είχε επαφές με τον πρώην επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ. Όπως και ο Χάμιλτον, ο Λεκλέρ ξεκαθάρισε ότι δεν δίνει σημασία στις φήμες που περιτριγυρίζουν την ομάδα όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά:

«Θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχουν πολλές εικασίες – όχι μόνο για μένα, αλλά γενικά για την ομάδα. Νομίζω πως πάρα πολλοί άνθρωποι μιλούν για πράγματα που δεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, και αυτό είναι ενοχλητικό. Έτσι ήταν πάντα. Εμείς, ως ομάδα και ως οδηγοί, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας».

Ο Μονεγάσκος παραδέχτηκε πως η Ferrari δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θα ήθελε, αλλά διαβεβαίωσε πως όλοι εργάζονται με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες:

«Σίγουρα δεν είναι η κατάσταση που θέλουμε να είμαστε. Δεν έχουμε την απόδοση που θέλουμε, αλλά είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στο να το αλλάξουμε αυτό. Όποτε τα αποτελέσματα δεν έρχονται, οι φήμες επιστρέφουν, αλλά αυτό συμβαίνει πάντα. Ό,τι λέω σήμερα είναι το ίδιο που λέω εδώ και έξι ή επτά χρόνια με την ομάδα».

Όνειρο η Ferrari να ανέβει στην κορυφή

Ο Λεκλέρ ξεκαθάρισε επίσης στο περιθώριο του Grand Prix ΗΠΑ πως μόνος του στόχος είναι να πάρει τίτλο με τη Ferrari.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό που λέω πάντα και είναι πολύ ξεκάθαρο. Πάντα αγάπησα τη Ferrari και η μοναδική μου εμμονή αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσω με τα κόκκινα, είτε τώρα είτε στο μέλλον. Θέλω να φέρω τη Ferrari πίσω στην κορυφή. Υπάρχουν πάρα πολλές φήμες χωρίς καμία βάση».

