Η Formula 1 ετοιμάζεται, πέρα από την τεράστια αλλαγή στους τεχνικούς κανονισμούς για μια από τις πιο έντονες μεταγραφικές περιόδους την επόμενη χρονιά.

Το 2026 προμηνύεται ως μία από τις πιο… καυτές χρονιές στην αγορά οδηγών της Formula 1, με αρκετά μεγάλα ονόματα να πλησιάζουν στο τέλος των συμβολαίων τους και τις ομάδες να προετοιμάζονται για τη νέα εποχή των κανονισμών. Η «Silly Season» όπως είναι η ονομασία της αγοράς οδηγών στο σπορ, μας απασχολεί κάθε χρόνο, όμως την επόμενη χρονιά αναμένεται ακόμα πιο σναρπαστική.

Μετά το 2026, όπου θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί της FIA για τα μονοθέσια και τις μονάδες ισχύος, αναμένεται ένα ντόμινο αλλαγών. Κάθε οδηγός θα επιδιώξει να τοποθετηθεί εκεί όπου θα υπάρχουν οι καλύτερες προοπτικές διάκρισης και δεν αποκλείεται να έχουμε μεγάλες εκπλήξεις.

Τα ονόματα που πρέπει να προσέξουμε

Ανάμεσα στους οδηγούς των οποίων τα συμβόλαια λήγουν στο τέλος του 2026 είναι οι Λιούις Χάμιλτον Νίκο Χούλκενμπεργκ, Όσκαρ Πιάστρι, Άλεξ Άλμπον, Φερνάντο αλόνσο και Κάρλος Σάινθ. Σε ορισμένους από τους παραπάνω υπάρχουν όροι στα τρέχοντα συμβόλαιά τους για επέκταση της συνεργασίας και για το 2027.

Ερωτηματικό θα είναι επίσης οι Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ. Οι οδηγοί των Red Bull Racing και Scuderia Ferrari έχουν συμβόλαια που διαρκούν έως το 2028 και το 2029 αντίστοιχα, όμως δεν αποκλείεται να έχουν ειδικούς όρους αποδέσμευσης που σχετίζονται με την απόδοση της ομάδας στην πίστα.

«Η αγορά θα πάρει φωτιά»

Ο μάνατζερ του Σαρλ Λεκλέρ, Νίκολας Τοντ, θεωρεί πως η πραγματική κινητικότητα στην αγορά οδηγών το 2026 θα ξεκινήσει μόλις φανεί ποια ομάδα θα έχει πετύχει την καλύτερη ερμηνεία των νέων κανονισμών.

Μιλώντας στη The Straits Times, δήλωσε: «Πολλοί οδηγοί περιμένουν να δουν πόσο καλά θα δουλέψει κάθε ομάδα και πόσο ανταγωνιστικό θα είναι το μονοθέσιό της. Τότε θα αποφασίσουν αν θέλουν να μείνουν ή να φύγουν. Πιστεύω ότι η αγορά οδηγών μετά το 2026 θα είναι πολύ καυτή».

Η πίεση στη Ferrari και ο ρόλος του Leclerc

Ο Λεκλέρ, που βρίσκεται στη Ferrari από το 2019, έχει συμβόλαιο μακράς διάρκειας, όμως η έλλειψη ανταγωνιστικού μονοθέσιου έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια.

Ο Τοντ τόνισε για τον οδηγό που εκπροσωπεί: «Σήμερα έχουμε ένα καλό μονοθέσιο, αλλά όχι αρκετά καλό για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Ελπίζουμε ότι με τους νέους κανονισμούς η Ferrari θα έχει μια πραγματικά δυνατή βάση».



