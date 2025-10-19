Η BYD λανσάρει το πρώτο Super Hybrid με βιοκαύσιμα

Η καινοτομία παρουσιάστηκε στη Βραζιλία, σηματοδοτώντας τα 14 εκατομμύρια οχήματα νέας ενέργειας της κινεζικής εταιρείας.

Η BYD παρουσίασε στη Βραζιλία το πρώτο Super Hybrid όχημα συμβατό με βιοκαύσιμα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τα υβριδικά της μοντέλα. Η τεχνολογία, που συνδυάζει το γνωστό σύστημα DM-i (Dual Mode Intelligent) με κινητήρα flex-fuel, επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί με οποιαδήποτε αναλογία βενζίνης και αιθανόλης, το πιο δημοφιλές οικολογικό καύσιμο της βραζιλιάνικης αγοράς.

Το ντεμπούτο έγινε με το SONG PRO COP30, μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής που θα χρησιμοποιηθεί στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP30). Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί ταυτόχρονα και το 14.000.000ό όχημα νέας ενέργειας που παράγει η BYD παγκοσμίως - ένα ορόσημο που υπογραμμίζει την ταχύτητα ανάπτυξης της κινεζικής εταιρείας.

Η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας Κινέζων και Βραζιλιάνων μηχανικών, με στόχο τη δημιουργία ενός plug-in υβριδικού συστήματος προσαρμοσμένου στις ενεργειακές ιδιαιτερότητες της Βραζιλίας. Ο κινητήρας των 1,5 λίτρων λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας, προσφέροντας υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση, ενώ η ηλεκτρική λειτουργία κυριαρχεί στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης.

Το γεγονός σηματοδοτήθηκε με την παρουσία του Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στο νέο εργοστάσιο της BYD στο Camaçari, το οποίο θεωρείται η μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στη Λατινική Αμερική. Το εργοστάσιο απασχολεί περισσότερους από 1.500 εργαζομένους και έχει αρχική παραγωγική δυναμικότητα 150.000 οχημάτων ετησίως, με στόχο την αύξησή της σε 600.000 μέσα στα επόμενα χρόνια.

Με τη νέα αυτή τεχνολογία, η BYD επιχειρεί να συνδυάσει υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα με τοπικά ανανεώσιμα καύσιμα, θέτοντας τη Βραζιλία στο προσκήνιο της παγκόσμιας συζήτησης για την αειφόρο κινητικότητα. Όπως δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Wang Chuanfu, «Η χρήση αιθανόλης στο plug-in υβριδικό μας σύστημα αποτελεί μια πράσινη λύση σχεδιασμένη ειδικά για τη Βραζιλία αλλά και ένα παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο».