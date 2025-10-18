Το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025, έχει κάνει εδώ και λίγους μήνες ντεμπούτο στους ελληνικούς δρόμους.

H Renault έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι της αστικής ηλεκτροκίνησης, με το R5 E-Tech electric. Ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει τόσο για τη σχεδίαση όσο και για τα χαρακτηριστικά του.

Το αθηναϊκό κοινό μπορεί να το γνωρίσει στο Golden Hall στο Μαρούσι έως τα τέλη Οκτωβρίου, σε ειδικό χώρο ακριβώς μετά την κεντρική είσοδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν test drive ή να ζητήσουν προσφορά για το ηλεκτρικό σουπερμίνι της Renault

