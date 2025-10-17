Σπανός στο Gazzetta: «Στόχος να επιστρέψει το Ράλλυ Ακρόπολις στον τόπο του»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας εμφανίστηκε ενωτικός μετά την ανάθεση της έδρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο Λουτράκι, όμως τόνισε ότι στόχος είναι να επιστρέψει στο προσεχές μέλλον στην Λαμία.

Από το 2026 και για τα επόμενα χρόνια ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων θα φιλοξενεί το Κέντρο και το service park του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Η απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού και της Motorsport Greece προκάλεσε όπως ήταν φυσικό απογοήτευση στη Στερεά Ελλάδα και την Λαμία ειδικότερα, η οποία ήταν η έδρα του αγώνα από το 2021 έως και το 2025.

Μιλώντας στο Gazzetta, o Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, εμφανίστηκε ενωτικός, δηλώνοντας ότι η απόφαση είναι σεβαστή και ότι προέχει η Ελλάδα να διοργανώσει και το 2026 ένα πετυχημένο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Τόνισε όμως ότι στόχος της Περιφέρειας και του Δήμου Λαμιέων είναι ο αγώνας να επιστρέψει στην περιοιχή. «Η πρότασή μας ήταν άρτια, όπως και οι προηγούμενες διοργανώσεις, κάτι που αναγνωρίζεται από τους πάντες. Με αυτά τα εφόδια, προετοιμαζόμαστε και δουλεύουμε εντατικά, για να επανέλθουμε ακόμη πιο δυναμικά, με στόχο να επιστρέψει το Ράλλυ στον τόπο του, στην καρδιά της Ελλάδας! ».

Νέο κεφάλαιο για το ΕΚΟ @AcropolisRally!



Μετά από πέντε επιτυχημένα χρόνια στη Λαμία, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του @OfficialWRC αλλάζει έδρα.



Το 2026, το EKO @AcropolisRally θα έχει ως επίκεντρο το Λουτράκι, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ιστορικό θεσμό.



Αναλυτικά η δήλωση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού στο Gazzetta:

«Σεβόμαστε την απόφαση και υποστηρίζουμε τον εθνικό μας αγώνα! Και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τις 24 ώρες που το Ράλλυ Ακρόπολις θα διεξαχθεί στις μοναδικές ειδικές διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας.

Η πρότασή μας ήταν άρτια, όπως και οι προηγούμενες διοργανώσεις, κάτι που αναγνωρίζεται από τους πάντες. Με αυτά τα εφόδια, προετοιμαζόμαστε και δουλεύουμε εντατικά, για να επανέλθουμε ακόμη πιο δυναμικά, με στόχο να επιστρέψει το Ράλλυ στον τόπο του, στην καρδιά της Ελλάδας!

Αυτή όμως τη στιγμή προέχει η χώρα να πετύχει ξανά μια ποιοτική διοργάνωση το 2026 και η Στερεά Ελλάδα θα είναι όπως πάντα ουσιαστικό μέρος αυτής της προσπάθειας! Καλή επιτυχία!»