ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Ο απολογισμός του 2025 και το όραμα για ένα καλύτερο αύριο

Σε κλίμα αναγνώρισης και ουσιαστικού απολογισμού, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις «έκλεισε» τη χρονιά στο ΟΑΚΑ, με μια εκδήλωση ευχαριστιών προς τους υποστηρικτές, τους συνεργαζόμενους φορείς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση του αγώνα.

Η φετινή εκδήλωση δεν αποτέλεσε έναν απολογισμό της αγωνιστικής χρονιάς, αλλά μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο πολυδιάστατος ρόλος του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, τόσο ως κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης όσο και ως φορέα κοινωνικών μηνυμάτων, με έμφαση στην οδική ασφάλεια.

﻿Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας πίσω από τον αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι το Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί ένα σύνθετο έργο που βασίζεται στη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και στην αφοσίωση ανθρώπων που εργάζονται επί μήνες, συχνά αθόρυβα, για την επιτυχία του.

﻿Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην καμπάνια οδικής ασφάλειας «Μειώστε Ταχύτητα», που υλοποιήθηκε το 2025 στο πλαίσιο του προγράμματος EKO Acropolis Rally Road Safety.

﻿Όπως τόνισε ο κ. Βρούτσης «η καμπάνια κατάφερε να μεταφέρει ένα απλό και σαφές μήνυμα στην καθημερινότητα των πολιτών, μέσα από στοχευμένη παρουσία στα μέσα μαζικής μεταφοράς και δράσεις ενημέρωσης σε πόλεις της χώρας. Το Ράλλυ Ακρόπολις, ένας θεσμός ταυτισμένος ιστορικά με την ταχύτητα και τον έλεγχο, αναδεικνύεται πλέον και ως σύμβολο υπευθυνότητας και πρόληψης».

﻿Παρών στην εκδήλωση, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας κατά το χαιρετισμό του σχολίασε «Εκτός από την ψήφιση του νέου ΚΟΚ φέτος, είναι πολύ σημαντική για εμάς η συνεργασία με την Motorsport Greece σε θέματα οδικής ασφάλειας, καθώς, ως υπουργείο, εκτελούμε πολύ σημαντικά έργα σε αυτόν τον τομέα, με τα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά».

﻿Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή δυναμική του αγώνα, επισημαίνοντας τη «συνεχή αύξηση της τηλεθέασης και της ψηφιακής απήχησης, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν η FIA και ο WRC Promoter, με την εξασφάλιση της παρουσίας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ και για τα έτη 2026 και 2027».

﻿Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στη νέα σελίδα που ανοίγει για τον αγώνα, με τη μεταφορά της έδρας στο Λουτράκι, μετά από πέντε επιτυχημένα χρόνια στη Λαμία. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού είπε σχετικά: «Η επιλογή αυτή βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια και δεν αναιρεί τον διαχρονικό δεσμό του αγώνα με τη Στερεά Ελλάδα, οι ειδικές διαδρομές της οποίας θα συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Ράλλυ Ακρόπολις».

﻿Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι περιφερειάρχες Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός και Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο Γιώργος Γκιώνης, δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ο υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Πασχάλης Συριτούδης, ο αντιπύραρχος του Πυροσβεστικού Σώματος, Αχιλλέας Σαΐτης, και ο Dr. Αντώνης Αυγερινός, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

﻿Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν επίσης η κα Χριστίνα Μηλιαράκη, διευθύντρια Marketing Εγχώριας Εμπορίας (ΕΚΟ) του ομίλου HELLENiQ ENERGY, ο κ. Hermann Riedl, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Inchcape Hellas, επίσημου διανομέα της μάρκας Toyota, καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης).

﻿Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι δήμαρχοι Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, Γιάννης Σταθάς και Τρίπολης, Κωνσταντίνος Τζιούμης. Όλοι υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας θεσμικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανωτών, τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα όσο και για την ενίσχυση του κοινωνικού του αποτυπώματος.

Πλέον τα φώτα στρέφονται στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2026 (25 - 28 Ιουνίου), με ανανεωμένη έδρα, ενισχυμένες δράσεις οδικής ασφάλειας και σταθερό προσανατολισμό στη βιωσιμότητα και τη διεθνή εξωστρέφεια.