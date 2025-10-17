Ο αναβάτης της Aprilia συνέτριψε το ρεκόρ πίστας στις χρονομετρημένες δοκιμές του GP Αυστραλίας.

Στην εντυπωσιακή πίστα του Phillip Island, οι αναβάτες και οι ομάδες του MotoGP συγκεντρώθηκαν για 19η φορά φέτος, για το GP Αυστραλίας. Παρά τις σημαντικές απουσίες (Μ. Μάρκεθ, Μαρτίν Βινιάλες), η περίοδος των χρονομετρημένων δοκιμών γράφτηκε στην ιστορία, καθώς ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia συνέτριψε το ρεκόρ πίστας για να πάρει την πρώτη θέση.

Κανείς δεν είχε αντίδοτο στον σαρωτικό ρυθμό του Μπετζέκι, ο οποίος επιβεβαίωσε την ταχύτητά του, αν και στον αγώνα της Κυριακής θα έχει να εκτίσει ποινή διπλού long lap. Οι υπόλοιποι ακολούθησαν αρκετά δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Ιταλό, με τον Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Aprilia να παίρνει στο τέλος τη 2η θέση.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 ακολούθησε στην 3η θέση και ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha ήταν 4ος, μπροστά από τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini. Ο Άλεξ Ρινς έκανε δύο τις εργοστασιακές Yamaha στη 10άδα, με ον Λούκα Μαρίνι να φέρενι τη Honda στην 7η θέση και τον Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος αντικαθιστά τον Μάβερικ Βινιάλες στη σέλα της Tech3 KTM, να εντυπωσιάζει στην 8η θέση. Ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati και ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ συμπλήρωσαν τις δύο ακόμα θέσεις που συμπλήρωσαν το γκρουπ των αναβατών που πέρασε απευθείας στο Q2.

Η δράση στην Αυστραλία θα συνεχιστεί τα ξημερώματα του Σαββάτου (02:50 σε ώρες Ελλάδας) με τις κατατακτήριες δοκιμές και τον Αγώνα Σπριντ στις 7:00 το πρωί.

Αποτελέσματα