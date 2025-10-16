WRC - Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: Μάχη δευτερολέπτων ανάμεσα σε Οζιέ και Ροβάνπερα (vid)

Οι δύο ειδικές διαδρομές της Πέμπτης δεν ήταν αρκετές για να δώσουν ένα σαφές προβάδισμα σε κάποιο από τα πληρώματα.

To πρόγραμμα της Πέμπτης στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης περιλάβανε δύο περάσματα από την ειδική διαδρομή Golf und Therme (μήκους 12,83 χλμ.), στη γερμανική άσφαλτο.

Το απόγευμα ο Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota Gazoo Racing ήταν κατά 1,7 δλ. ταχύτερος από τους Αντριάν Φουρμό (Hyundai Motorsport) και Κάλε Ροβάνπερα (Toyota). Το βράδυ ο Ροβάνπερα ήταν μόλις 1 δέκατο του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Οζιέ και έτσι ο Γάλλος έκλεισε την ημέρα με αβαντάζ 1,6 δλ.

O Φουρμό είναι στα +2,3 δλ, με τους Παγιάρι, Κατσούτα και Έβανς της Toyota να συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 99 χιλιομέτρων.

