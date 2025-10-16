WRC - Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: Μάχη δευτερολέπτων ανάμεσα σε Οζιέ και Ροβάνπερα (vid)
To πρόγραμμα της Πέμπτης στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης περιλάβανε δύο περάσματα από την ειδική διαδρομή Golf und Therme (μήκους 12,83 χλμ.), στη γερμανική άσφαλτο.
Το απόγευμα ο Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota Gazoo Racing ήταν κατά 1,7 δλ. ταχύτερος από τους Αντριάν Φουρμό (Hyundai Motorsport) και Κάλε Ροβάνπερα (Toyota). Το βράδυ ο Ροβάνπερα ήταν μόλις 1 δέκατο του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Οζιέ και έτσι ο Γάλλος έκλεισε την ημέρα με αβαντάζ 1,6 δλ.
Kalle goes quickest by 0.1s over Seb as darkness begins to fall in SS2
Seb leads Kalle by 1.6s overnight, with Sami, Taka and Elfyn all in the top six
O Φουρμό είναι στα +2,3 δλ, με τους Παγιάρι, Κατσούτα και Έβανς της Toyota να συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα.
#WRC Rd.12
セントラル・ヨーロピアン・ラリー🇩🇪🇨🇿🇦🇹
3ヵ国を巡る #CentralEuropeanRally がスタート!!
Day1の舞台は、ドイツ🇩🇪🚗💨
Day1の舞台は、ドイツ
Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 99 χιλιομέτρων.