Οι δύο ειδικές διαδρομές της Πέμπτης δεν ήταν αρκετές για να δώσουν ένα σαφές προβάδισμα σε κάποιο από τα πληρώματα.

To πρόγραμμα της Πέμπτης στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης περιλάβανε δύο περάσματα από την ειδική διαδρομή Golf und Therme (μήκους 12,83 χλμ.), στη γερμανική άσφαλτο.

Το απόγευμα ο Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota Gazoo Racing ήταν κατά 1,7 δλ. ταχύτερος από τους Αντριάν Φουρμό (Hyundai Motorsport) και Κάλε Ροβάνπερα (Toyota). Το βράδυ ο Ροβάνπερα ήταν μόλις 1 δέκατο του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Οζιέ και έτσι ο Γάλλος έκλεισε την ημέρα με αβαντάζ 1,6 δλ.

Kalle goes quickest by 0.1s over Seb as darkness begins to fall in SS2 🥇🥈



Seb leads Kalle by 1.6s overnight, with Sami, Taka and Elfyn all in the top six 👍#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #CentralEuropeanRally 🇩🇪🇨🇿🇦🇹 pic.twitter.com/jOILIuIbB2 — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) October 16, 2025

Δείτε ακόμα: «Για αυτό πήραμε την έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις», δηλώνει στο Gazzetta ο Δήμαρχος Λουτρακίου

O Φουρμό είναι στα +2,3 δλ, με τους Παγιάρι, Κατσούτα και Έβανς της Toyota να συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 99 χιλιομέτρων.