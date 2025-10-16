Σαν Σήμερα: Η Renault έγινε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην F1 (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Πριν από 31 χρόνια, ο Μίκαελ Σουμάχερ επέστρεψε στους αγώνες της Formula 1 έπειτα από τον αμφιλεγόμενο αποκλεισμό του για δύο Grand Prix και τέθηκε αντιμέτωπος με τον Ντέιμον Χιλ της Williams. Επιπλέον θα μάθουμε πώς η Renault κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο και τον άνθρωπο που έσπασε την κυριαρχία της Red Bull Racing στις κατατακτήριες δοκιμές το 2011. Επιπλέον στη σημερινή ημέρα θα περιηγηθούμε σε πίστες του MotoGP, καθώς έχουμε δύο αναδείξεις πρωταθλητών.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1985, γεννήθηκε ο θρύλος του MotoGP, Κέισι Στόνερ. Κέρδισε 38 αγώνες και κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσικλετών δύο φορές (2007 με Ducati και 2011 με Honda), προσφέροντας συγκλονιστικές μονομαχίες με άλλους θρύλους του σπορ, όπως ο Βαλεντίνο Ρόσι. Ο Αυστραλός αποσύρθηκε στο τέλος το 2012, έτρεξε για μια σεζόν στα V8 Supercars και επέστρεψε ξανά στο χώρο του MotoGP, για να προσφέρει υπηρεσίες ως αναβάτης δοκιμών της Ducati μέχρι και το 2018.

Σαν σήμερα το 1994, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Ευρώπης στην πίστα της Χερέθ στην Ισπανία. Έπειτα από τιμωρία δύο αγώνων, ο Μίκαελ Σουμάχερ επέστρεψε στη δράση και κέρδισε τον αγώνα με τεράστια διαφορά 25 δευτερολέπτων από τον δεύτερο, Ντέιμον Χιλ. Τρίτος ήταν ο Μίκα Χάκινεν για λογαριασμό της McLaren Racing. Σε εκείνον τον αγώνα επέστρεψε στη Formula 1 ο Νάιτζελ Μάνσελ, αντικαθιστώντας τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ στη Williams.

Σαν σήμερα το 1997, γεννήθηκε ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στην Ακαδημία νέων οδηγών της Ferrari και γρήγορα αναδείχθηκε ως το επόμενο μεγάλο ταλέντο της Formula 1. Έπειτα από συνεχόμενους τίτλους σε Formula 3 και Formula 2, o Λεκλέρ έκανε ντεμπούτο στην F1 με τη Sauber το 2018. Το 2019 πήρε τη χρυσή ευκαιρία για να οδηγήσει για τη Scuderia. Μέχρι σήμερα μετρά 5 νίκες και 20 pole position, ενώ έχε ως καλύτερο πλασάρισμα τη 2η θέση στη βαθμολογία οδηγών το 2022.

Σαν σήμερα το 2005, η Renault κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα στη Formula 1 στο Grand Prix Κίνας. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε στρατηγικό «πόλεμο» ανάμεσα στη γαλλική ομάδα και τους οδηγούς της McLaren. O Τζανκάρλο Φιζικέλα καθυστερούσε επίτηδες τους Κίμι Ράικονεν και Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, ώστε ο Φερνάντο Αλόνσο να ξεφύγει στην κορυφή. Ο Κολομβιανός στάθηκε άτυχος, καθώς ένα πέρασμα από κερμπ προκάλεσε ζημιά στο μονοθέσιό του και εγκατέλειψε. Ο Αλόνσο έμεινε μπροστά και πήρε τη νίκη, ενώ οι Ράικονεν και Ραλφ Σουμάχερ ξεπέρασαν τον Φιζικέλα και τον πλαισίωσαν στο βάθρο των νικητών. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας της Minardi στη Formula 1, καθώς εξαγοράστηκε από τη Red Bull και το 2006 μετονομάστηκε σε Scuderia Toro Rosso.

Σαν σήμερα το 2011, η Red Bull Racing αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κατασκευαστών για δεύτερη φορά στην ιστορία της στη Formula 1, με τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Ουέμπερ να κάνουν το 1-3 στο GP Κορέας. Ο Γερμανός εκκίνησε από τη 2η θέση και ξεπέρασε τον poleman, Λιούις Χάμιλτον στον πρώτο γύρο και δεν απειλήθηκε ποτέ για τη νίκη. Ο Βρετανός τερμάτισε δεύτερος και αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική φορά σε εκείνη τη σεζόν που οδηγός πέραν των Φέτελ και Ουέμπερ πήρε pole position.

Σαν σήμερα το 2011, επίσης το 2011, ο Νταν Γουέλντον έχασε τη ζωή του σε ένα φρικιαστικό ατύχημα στην οβάλ πίστα του Λας Βέγκας, για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στο πρωτάθλημα IndyCar. Κατά τον γύρο 11 από τους 200 συνέβη μια μεγάλη σύγκρουση που παρέσυρε συνολικά 15 μονοθέσια με πολύ υψηλές ταχύτητες. Ο Βρετανός ενεπλάκη στο χαοτικό συμβάν και χτύπησε το κεφάλι του στον προστατευτικό μεταλλικό φράκτη, αποκομίζοντας θανάσιμους τραυματισμούς. Ο 33χρονος Γουέλντον είχε κερδίσει εκείνη τη χρονιά τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, όπως είχε καταφέρει και το 2005 όταν κατέκτησε παράλληλα και τον τίτλο στο IndyCar.

Σαν σήμερα, επίσης το 2011, ο Κέισι Στόνερ γέμισε χαρά τους Αυστραλούς θεατές που βρέθηκαν στο Φίλιπ Άιλαντ για το GP Αυστραλίας. Ο Στόνερ κέρδισε τον αγώνα και αναδείχθηκε για δεύτερη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής στο MotoGP. Δεύτερος τερμάτισε ο αείμνηστος, Μάρκο Σιμοντσέλι, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο. Σε εκείνον τον αγώνα, η Honda είχε τέσσερις μοτοσικλέτες στις τέσσερις πρώτες θέσεις.

Σαν σήμερα το 2016, ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε το Grand Prix Ιαπωνίας και κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP. Ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε την πρώτη διπλή εγκατάλειψη των Yamaha μετά το 2011 και τερμάτισε μπροστά από τους Αντρέα Ντοβιτσιόζο με Ducati και Μάβερικ Βινιάλες με Suzuki.

Σαν σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε ένας εκ των πιο εντυπωσιακών Grand Prix στη σεζόν. Η μάχη για τη νίκη ήταν ανάμεσα σε επτά αναβάτες, οι οποίοι χωρίστηκαν στη γραμμή τερματισμού για οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου. Νικητής ήταν ο Άλεξ Ρινς της Suzuki, o οποίος άφησε πίσω του για ένα δέκατο του δευτερολέπτου τον Μαρκ Μάρκεθ της Honda, ενώ ο Πέκο Μπανάια της Ducati συμπλήρωσε το βάθρο.

Φωτογραφίες: adrianmcf1/Χ