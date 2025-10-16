Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών συνεχίζεται και αυτό το τριήμερο, καθώς επισκέπτεται την Αυστραλία και την εντυπωσιακή πίστα του Φίλιπ Άιλαντ.

Ο 19ος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα πραγματοποιήσει το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 17-19 Οκτωβρίου στην πίστα του Φίλιπ Άιλαντ.

Πρόκειται για έναν εκ των πιο συναρπαστικών αγώνων του κορυφαίου πρωταθλήματος σε δύο τροχούς, τον οποίο λατρεύουν οι αναβάτες. Απομένουν τέσσερις αγώνες στη φετινή σεζόν, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις επόμενες πέντε εβδομάδες.

Η μεγάλη απουσία από το φετινό Grand Prix Αυστραλίας δεν είναι άλλη από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ.

Γνωρίστε την πίστα

To Φίλιπ Άιλαντ άνοιξε τις πόρτες του τη δεκαετία του 1920 και το 1959 δημιουργήθηκε μια μόνιμη διαδρομή. Στο MotoGP εντάχθηκε ως αγώνας τη διετία 1989-90 πριν εγκατασταθεί μόνιμα στο πρόγραμμα το 1997. Η σημερινή διαδρομή έχει μήκος 4,45 χιλιόμετρα και αποτελείται από 12 στροφές, 5 δεξιές και 7 αριστερές στροφές.

Στον Αγώνα Σπριντ οι αναβάτες θα διανύσουν 13 γύρους, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 27 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στην πίστα έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 8 στο σύνολο. Το 2024 νικητής στον αγώνα ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ.

An absolute belter of a Grand Prix back in 2022: 7 riders fighting for victory, at their limit, and all from the ONBOARD 🔥📹#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/hg3nZB3sq5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2025

Στην Αυστραλία τα περιμένουμε όλα

Παραδοσιακά το Grand Prix Αυστραλίας προσφέρει θέαμα και λόγω της φύσης της διαδρομής προσπεράσματα μπορούν να γίνουν πολλές στροφές. Ανά τα χρόνια έχουμε δει νικητές-έκπληξη, όπως επίσης και εντυπωσιακά photo-finish.

Δίχως τον Μαρκ Μάρκεθ το ενδιαφέρον για την ανάδειξη νικητή κορυφώνεται, με πολλούς μνηστήρες να παίρνουν τη θέση αυτή. Θα δούμε τον Άλεξ Μάρκεθ να κερδίζει και πάλι ή μήπως ο Πέκο Μπανάια έχει απάντηση μετά τον κακό αγώνα στην Ινδονησία. Ο Μάρκο Μπετζέκι είναι σε εξαιρετική φόρμα επίσης, ενώ τόσο η KTM όσο και οι Yamaha-Honda ψάχνουν τις πρώτες τους φετινές νίκες.

Η μετάδοση του αγώνα

Το Grand Prix Αυστραλίας στην πίστα του Φίλιπ Άιλαντ, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 19ου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα GP Αυστραλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

02:45-03:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

07:00-08:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

02:10-02:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

02:50-03:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

07:00-08:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

06:00 – Αγώνας