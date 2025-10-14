Θέμα ημερών (αν όχι ωρών) είναι η ανακοίνωση της πόλης που θα φιλοξενήσει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για το 2026 και τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις υποψηφιότητες και τα δυνατά σημεία του κάθε φακέλου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Motorsport Greece εξετάζουν τις τελευταίες ημέρες τους τρεις φακέλους με τις υποψηφιότητες της Λαμίας, του Λουτρακίου και του Αλμυρού για την έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανακοίνωση θα γίνει μέσα στις προσεχείς ημέρες, προκειμένου η οργανωτική επιτροπή να έχει αρκετό χρόνο για τη σχεδίαση του αγώνα που θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου.

Η απόφαση για την έδρα του αγώνα δεν είναι καθαρά αγωνιστική, καθώς στο πλευρό κάθε μίας εκ των τριών υποψήφιων πόλεων έχουν ταχθεί οι Περιφερειάρχες, οι βουλευτές, ακόμα και υπουργοί.

Τα υπέρ και κατά κάθε υποψηφιότητας

Ο Δήμος Λαμιέων αποτέλεσε την έδρα του Κέντρου του Αγώνα και του service park την τελευταία πενταετία και έχει σαφώς την εμπειρία για τη διοργάνωση ενός πετυχημένου Ράλλυ Ακρόπολις. Υπάρχει η σημαντική στήριξη από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αλλά και εξαιρετικές ειδικές διαδρομές στα γύρω βουνά, που αγαπούν πληρώματα και θεατές.

Όμως οι υποδομές στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας δεν μπορούν να κρύψουν τα... χρόνια τους, ενώ τα έργα ανάπλασης στο χώρο δημιουργούν εμπόδια. Στα αρνητικά επίσης η απουσία καλών ξενοδοχειακών μονάδων στην πόλη. Στοιχεία που καθιστούν την Λαμία το... αουτσάιντερ.

Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων έχει δώσει εξετάσεις έως το 2013 (ήταν η έδρα του αγώνα μέχρι να τεθεί εκτός WRC λόγω της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα) και τις πέρασε με επιτυχία. Διαθέτει καλές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία του Κέντρου Αγώνα (στο Club Hotel Casino) και του service park (στη Σχολή Μηχανικού), ενώ υπάρχουν αρκετά και καλά ξενοδοχεία στην περιοχή. Η υποψηφιότητα στηρίζεται θερμά τόσο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο οποίος είναι βουλευτής Κορινθίας.

Από την άλλη, η επιλογή του Λουτρακίου θα προκαλέσει «πονοκέφαλο» στην οργανωτική επιτροπή του αγώνα, καθώς θα πρέπει να διατηρηθούν κάποιες ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα, κάτι που σημαίνει μεγάλες αποστάσεις για τα πληρώματα. Η υποψηφιότητα του Λουτρακίου συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις το 2026 και τα επόμενα χρόνια (δεν μπορεί να αλλάζει η έδρα σε ετήσια βάση).

Ο Δήμος Αλμυρού είναι η... φρέσκια πρόταση, με ατού το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου σε μικρή απόσταση και τις υποδομές του Βόλου που είναι επίσης κοντά. Όμως δεν υπάρχει η εμπειρία από τη φιλοξενία της διοργάνωσης παγκοσμίου επιπέδου και η... πολιτική στήριξη στην υποψηφιότητα δεν είναι τόσο ισχυρή. Αν επιλεγεί ο Αλμυρός θα μιλάμε για την μεγάλη έκπληξη.

Για την τοποθεσία της υπερειδικής διαδρομής θα πρέπει να περιμένουμε λίγους μήνες. Θεωρείται πολύ πιθανό να φύγει από το κέντρο της Αθήνας, με την τελική απόφαση να έχει να κάνει και με την έδρα του αγώνα.