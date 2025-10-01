Ίσως και εντός του Οκτωβρίου η κυβέρνηση και η Motorsport Greece λάβουν την απόφαση για την έδρα του αγώνα την επόμενη χρονιά.

Στα τέλη Ιουνίου και συγκεκριμένα από τις 25 έως τις 28 θα πραγματοποιηθεί το 2026 το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι η τοποθεσία της έδρας του ράλλυ, δηλαδή του service park, του Κέντρου Τύπου και της οργανωτικής επιτροπής.

Την τελευταία πενταετία ο αγώνας φιλοξενήθηκε στην Λαμία και συγκεκριμένα στην Πανελλήνια Έκθεση. Όμως αφενός οι εργασίες που γίνονται για την ανάπλαση του χώρου και αφετέρου η έλλειψη επαρκών ξενοδοχειακών μονάδων έχουν... βάλει και άλλες πόλεις στο παιχνίδι.

Πέρα από την πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, φάκελο υποψηφιότητας έχουν καταθέσει στην Motorsport Greece ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και ο Δήμος Αλμυρού. Το μεν Λουτράκι έχει μακρά εμπειρία από τη διεξαγωγή του αγώνα (ήταν η έδρα τα τελευταία χρόνια μέχρι το 2013, όταν το Ράλλυ Ακρόπολις τέθηκε εκτός WRC), ο δε Αλμυρός Μαγνησίας αποτελεί τη νέα πρόταση.

Η πόλη που θα φιλοξενήσει την έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες (ίσως και εντός του Οκτωβρίου), με την απόφαση να είναι κυβερνητική, σε επίπεδο Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού. Το πού θα είναι το κέντρο του αγώνα θα επηρεάσει φυσικά τόσο το σχεδιασμό των ειδικών διαδρομών όσο και της υπερειδικής διαδρομής.

Τι έχει να προσφέρει κάθε πόλη στη σημαντική αυτή διοργάνωση, την μοναδική παγκοσμίου επιπέδου που διεξάγεται ετησίως στη χώρα μας; Οι τρεις Δήμαρχοι απάντησαν στις ερωτήσεις του Gazzetta για τα δυνατά σημεία του φακέλου υποψηφιότητάς της πόλης τους.

Δημήτρης Εσερίδης, Δήμαρχος Αλμυρού: «Το αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου ενισχύει τη δική μας πρόταση»

«Υπήρξαν προτάσεις από αρκετές πόλεις της Ελλάδας, τελικά έμειναν τρεις που θα αξιολογηθούν για την έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Έχουμε πολύ καλές ειδικές διαδρομές στο όρος Όθρυς, το βουνό των Τιτάνων. Επίσης υπάρχουν δύο μοναστήρια στην περιοχή μας, για τουριστικό τουρισμό. Η Εθνική Οδός είναι δίπλα στην πόλη του Αλμυρού και βέβαια υπάρχει το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου που αποτελεί το πλησιέστερο σημείο για να έρθει κάποιος από το εξωτερικό. Το αεροδρόμιο ενισχύει πολύ τη δική μας πρόταση».

Σχετικά με τις ξενοδοχειακές υποδομές της περιοχής αλλά και το χώρο που θα φιλοξενήσει το service park, ο κ. Εσερίδης ανέφερε: «Υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία στην περιοχή, στη Νέα Αγχίαλο, στο Βόλο, ακόμα και στη Λάρισα. Άλλωστε οι αποστάσεις είναι μικρές και μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όσων έρθουν να παρακολουθήσουν το ράλλυ. Πιστεύω ότι υπερτερούμε έναντι των άλλων πόλεων, λόγω τόσο των κοντινών ειδικών διαδρομών όσο και του ασφαλτοστρωμένου χώρου περίπου 30 στρεμμάτων δίπλα στην πόλη που θα φιλοξενήσει το service park. Πιστεύω ότι έμεινε ικανοποιημένη η επιτροπή της Motorsport Greece που ήρθε και είδε τον χώρο. Ο Δήμος προτίθεται να παρέχει όσα ζητήσει η επιτροπή. Το επόμενο που θα κάνουμε είναι η αποκατάσταση των ειδικών διαδρομών στο όρος Όθρυς. Βέβαια ήδη έχουν γίνει εργασίες, μετά τις τρεις κακοκαιρίες Ιανός, Daniel και Elias».

Ο Δήμαρχος Αλμυρού έκανε λόγο για το όνειρο μιας μικρής πόλης να φιλοξενήσει κάτι τόσο μεγάλο, όπως το Ράλλυ Ακρόπολις. «Για την πόλη του Αλμυρού και τους κατοίκους της, δεν παύει να είναι ένα μεγάλο όνειρο η φιλοξενία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Μια πόλη των 12.000 κατοίκων να φιλοξενήσει έναν αγώνα που παρακολουθούν 600-700 εκατ. τηλεθεατές παγκοσμίως».

Γιώργος Γκιώνης, Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων: «Ο φάκελός μας είναι πλήρης»

«Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων επί των ημερών μου πάντα διεκδικούσε τη φιλοξενία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Είμαστε μία πόλη που αγαπάει υπερβολικά το Ράλλυ Ακρόπολις. Παράλληλα απέχουμε μόλις 100 χλμ. από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι των Πατρών. Είμαστε σε κεντρικό σημείο, με πάρα πολλά ξενοδοχεία για να εξυπηρετήσουμε τους χιλιάδες θεατές του αγώνα από όλο τον κόσμο. Το service park θα είναι σε μία μεγάλη έκταση στη Σχολή Μηχανικού, ενώ όλα τα γραφεία και το Κέντρο Τύπου θα φιλοξενηθούν στο Club Hotel Καζίνο του Λουτρακίου. Τις τιμές ξενοδοχείων και εστιατορίων τα είχαμε βάλει όλα σε μία σειρά και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη φιλοξενία του Κέντρου Αγώνα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Πάντα ήμουν αισιόδοξος, νομίζω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, δεν μας λείπει κάτι να πάμε τώρα να το φτιάξουμε. Είμαστε πανέτοιμοι».

Ο κ. Γκιώνης χαρακτήρισε «πλήρη» τον φάκελο του Λουτρακίου. «Δεν θέλω να έρθω σε καμία αντιπαράθεση με τους άλλους διεκδικητές, γνωρίζω τους Δημάρχους και καταλαβαίνω ότι ο καθένας αγωνίζεται για τον τόπο του. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα για το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων να αναλάβει τη διοργάνωση τουλάχιστον για τα επόμενα 2-3 χρόνια, όσο θα πάρουμε την αδειοδότηση από την παγκόσμια ομοσπονδία. Ο φάκελος υποψηφιότητάς μας ανέκαθεν ήταν πλήρης, άλλωστε έχουμε δείγματα γραφής τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θα έχουμε βελτιωμένες εγκαταστάσεις. Ακόμα και όταν ο αγώνας δεν είχε έδρα το Λουτράκι, πάντα βοηθούσαμε στη διεξαγωγή του. Και με τις ειδικές «Άγιοι Θεόδωροι» και «Λουτράκι» που θεωρούνται από τις καλύτερες διαδρομές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μάλιστα η πρώτη διανυκτέρευση όλων των πληρωμάτων γινόταν δωρεάν από τον Δήμο στο Club Hotel Καζίνο».

Πανουργιάς Παπαϊωάννου, Δήμαρχος Λαμιέων: «Ξέρουμε καλύτερα να διοργανώνουμε τον αγώνα»

«Δεν είναι μόνο η έδρα με το servive park στην Λαμία, είναι ότι οι περισσότερες ειδικές διαδρομές βρίσκονται γύρω από την περιοχή. Πιστεύω ότι η σχεδίαση διευκολύνει τον αγώνα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλλες πόλεις που διεκδικούν τη φιλοξενία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Ο Δήμος Λαμιέων ξέρει να διοργανώνει το Ράλλυ Ακρόπολις, τόσα χρόνια έχουμε κάνει άρτιες διοργανώσεις. Και αυτό μας δίνει το προβάδισμα να επιλεγεί πάλι η Λαμία για το κέντρο και το service park στην Πανελλήνια Έκθεση. Όταν είχαμε πει να δούμε αν θα διοργανωθεί και το 2026 εδώ, όπως γνωρίζετε υπάρχει ένα μεγάλο έργο ανάπλασης στο χώρο. Τα έργα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας δεν έχουν προχωρήσει με το ρυθμό που θα περιμέναμε. Εκεί που φιλοξενήθηκε φέτος το service park, με κάποιες μικροαλλαγές θα φιλοξενηθεί και το 2026. Τα Κέντρο Τύπου και τα γραφεία θα παραμείνουν στο κτίριο 1».

Ο κ. Παπαϊωάννου έδωσε την απάντησή του στις αιτιάσεις για έλλειψη ικανών ξενοδοχειακών υποδομών στην πόλη. «Πέρα από την Λαμία, υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία στα Καμμένα Βούρλα, όπου διαμένουν πολλοί επισκέπτες. Στην Λαμία μένουν όσοι έχουν σχέση με τις ομάδες και το service park. Δεν έχω ακούσει, τουλάχιστον εγώ, σοβαρά παράπονα. Σίγουρα θα ήταν καλύτερο να είχαμε ένα ξενοδοχείο ακόμα, πιο πολυτελές».

Ο Δήμαρχος Λαμιέων ανέφερε ότι και οι τρεις προτάσεις πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, με την τελική απόφαση να είναι της κυβέρνησης. «Στη διοργάνωση βοηθούν πολύ τόσο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσο και οι υπόλοιποι δήμοι. Έχουμε την εμπειρία να διοργανώσουμε τον αγώνα, χωρίς να μπαίνω σε αντιπαράθεση με άλλους δήμους. Αλλά ξέρουμε να τον διοργανώνουμε καλύτερα. Δεν είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που λέμε σε ποιο γήπεδο θα πάμε. Είναι πολλά τα τεχνικά ζητήματα. Η απόφαση, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολιτική σε επίπεδο Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού. Σίγουρα και οι άλλοι δήμοι πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί».