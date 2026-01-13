Τα πρώτα αγωνιστικά χρώματα που θα χρησιμοποιήσει σε πίστα η νέα ομάδα της Formula 1 έχουν ως στόχο να κρύψουν μυστικά του μονοθεσίου της.

Η Cadillac παρουσίασε τη μοναδική, one-off εμφάνιση που θα χρησιμοποιήσει στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στη Βαρκελώνη. Οι δοκιμές θα γίνουν πριν από την επίσημη αποκάλυψη του πραγματικού χρωματισμού για το 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 8 Φεβρουαρίου.

Για το πρώτο ιδιωτικό τεστ προετοιμασίας στη Βαρκελώνη, η Cadillac θα παρατάξει το μονοθέσιό της με μαύρο χρωματισμό και το λογότυπο της μάρκας, σε μια σχεδιαστική επιλογή που διαφέρει από την αγωνιστική εμφάνιση της νέας εποχής. Το πλήρες αγωνιστικό livery του 2026 θα αποκαλυφθεί επίσημα στο ημίχρονο του Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου, σε μια κίνηση υψηλού επικοινωνιακού συμβολισμού για την είσοδο της αμερικανικής φίρμας στη Formula 1.

Cadillac unveil their special livery for the pre-season Barcelona Shakedown! 🎨👀



This one-off monochrome design features the names of the founding members of the team, displayed on the nose, ahead of their 2026 livery being unveiled on February 8 👊#F1

Έμφαση στην αμερικανική ταυτότητα

Η ειδική εμφάνιση για τις δοκιμές αποκαλύφθηκε από τον, πρόεδρο της General Motors, Μαρκ Ρους, στα νέα παγκόσμια κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Ντιτρόιτ. Σύμφωνα με τη GM, το «testing livery» είναι προϊόν «διατλαντικής συνεργασίας», καθώς σχεδιάστηκε από κοινού μεταξύ του σχεδιαστικού κέντρου της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και της ομάδας Cadillac F1, η οποία δραστηριοποιείται τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ρους τόνισε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου σχεδιασμού έχει διττό στόχο: «Να τιμήσει τη σχεδιαστική κληρονομιά του Ντιτρόιτ και τη δυναμική της παγκόσμιας ομάδας Cadillac Formula 1, διατηρώντας παράλληλα μυστικά τα βασικά σχεδιαστικά στοιχεία του μονοθεσίου».

This is our Barcelona Shakedown livery.

Παρουσία και στην Έκθεση του Ντιτρόιτ

Το showcar με το testing livery θα εκτίθεται στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Ντιτρόιτ έως τις 25 Ιανουαρίου, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να δει από κοντά την πρώτη οπτική προσέγγιση της Cadillac στη Formula 1.

Η Cadillac δεν είναι η μόνη ομάδα που θα χρησιμοποιήσει διαφορετική εμφάνιση στις χειμερινές δοκιμές από αυτήν που θα αγωνιστεί. Η Williams έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα τρέξει και στα τρία τεστ προετοιμασίας με livery που επιλέχθηκε μέσω ψηφοφορίας των φιλάθλων της. Παράλληλα, οι Red Bull Racing και Racing Bulls αναμένεται να είναι οι πρώτες ομάδες που θα παρουσιάσουν επίσημα τις αγωνιστικές τους εμφανίσεις για το 2026, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Ντιτρόιτ.

