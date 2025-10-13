Το Kia EV5 φθάνει σε μήκος τα 4,61 μέτρα και εφοδιάζεται με μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 81,4 kWh.

Ένα ακόμα ηλεκτρικό αυτοκίνητο νέας γενιάς που βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP είναι έτοιμη να λανσάρει η Kia. To EV5 είναι ένα SUV με αρχιτεκτονική 400V, ενώ οι διαστάσεις του (μήκος στα 4,61 μέτρα) που το τοποθετούν ανάμεσα στην compact και την μεσαία κατηγορία.

Σχεδιαστικά παραμένει «πιστό» στη φιλοσοφία ‘Opposites United’ της μάρκας, ενώ στο ευρύχωρο εσωτερικό συναντάμε το γνώριμο ψηφιακό ταμπλό. Περιλαμβάνει πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και οθόνη για το σύστημα πολυμέσων, αντίστοιχης διαγωνίου. Ανάμεσά τους βρίσκεται οθόνη 5 ιντσών για την λειτουργία του κλιματισμού.

Ισχύς, μπαταρία, αυτονομία

Το Kia EV5 θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη στα τέλη του 2025 (μέσα στους επόμενους μήνες το αναμένουμε και στην Ελλάδα) αρχικά στην έκδοση Long Range 2WD. Εφοδιάζεται με μπαταρία 81,4 kWh και ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων που δίνει κίνηση στους εμπρός τροχούς. Στον κύκλο WLTP η αυτονομία φθάνει έως τα 530 χλμ. με μία φόρτιση (με τροχούς 18 ιντσών). H φόρτιση από το 10% στο 80% σε DC 150 kW διαρκεί 30 λεπτά.

Η λίστα με τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού περιλαμβάνει ημιαυτόνομη οδήγηση (Highway Driving Assist ) αλλά και αυτόματη στάθμευση (Remote Smart Parking Assist).