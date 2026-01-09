Το νέο Opel Astra παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Βρυξελλών με φωτιζόμενο Opel Blitz, σύστημα Intelli-Lux HD και πλήρη γκάμα ηλεκτρικών εκδόσεων.

Το νέο Opel Astra πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, σηματοδοτώντας το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της compact κατηγορίας. Το ανανεωμένο best seller της γερμανικής μάρκας παρουσιάστηκε επίσημα από τον CEO της Opel, Φλόριαν Ουέτλ , και τη Vice President Marketing, Ρεμπέκα Ρέινερμαν. Πρόκειται για το μοντέλο που πρωταγωνιστεί στο περίπτερο της μάρκας στο Hall 5 του Brussels Expo.

Ο Ουέτλ άνοιξε τη συνέντευξη Τύπου με μια σύντομη αναδρομή στη δυναμική πορεία της Opel, τονίζοντας ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, ενώ το 2026 προμηνύεται ακόμη πιο δυναμικό: «Το νέο Astra σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην 90χρονη ιστορία μας στην compact κατηγορία, φέρνοντας για ακόμη μία φορά σημαντικές καινοτομίες».

Νέος σχεδιασμός με φωτιζόμενο Opel Blitz και Opel Compass

Το νέο Opel Astra εμφανίζεται πιο τολμηρό, πιο σύγχρονο από ποτέ, υιοθετώντας τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Ξεχωρίζει για το φωτιζόμενο Opel Blitz και τη φωτεινή υπογραφή Opel Compass, που είναι για πρώτη φορά μόνιμα φωτιζόμενα, ενισχύοντας τον high-tech και premium χαρακτήρα του μοντέλου.

Η σχεδίαση ακολουθεί τη φιλοσοφία «detox» της Opel, με έμφαση στις καθαρές επιφάνειες, τη μείωση των διακοσμητικών στοιχείων και την αντικατάσταση των χρωμιωμένων λεπτομερειών από φωτεινά σχεδιαστικά στοιχεία.

Intelli-Lux HD: Το κορυφαίο σύστημα φωτισμού της κατηγορίας

Στην κορυφή των τεχνολογικών καινοτομιών βρίσκεται το νέο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον και στο Astra. Με περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED σε κάθε προβολέα, προσφέρει ακριβή και προσαρμοζόμενη δέσμη φωτός, φωτίζοντας ιδανικά τον δρόμο, τις πινακίδες, τα εμπόδια και τους πεζούς, χωρίς να θαμπώνει τους οδηγούς των διερχόμενων οχημάτων.

Το σύστημα προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες οδήγησης, προσφέροντας μέγιστη ορατότητα και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Βιωσιμότητα και premium εσωτερικό με ανακυκλωμένα υλικά

Η Rebecca Reinermann στάθηκε ιδιαίτερα στη βιωσιμότητα που ενσωματώνει το νέο Astra, επισημαίνοντας ότι η χρήση φωτός αντί για χρωμιωμένα στοιχεία αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς ένα πιο οικολογικό μέλλον. Στο ίδιο πνεύμα, το εσωτερικό διαθέτει καθίσματα από 100% ανακυκλωμένα υλικά, ενώ από τη βασική έκδοση περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό τα πατενταρισμένα εργονομικά Intelli-Seats.

Πλήρης γκάμα κινητήρων και ηλεκτρική αυτονομία έως 454 km

Το νέο Opel Astra διατίθεται με πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης, καλύπτοντας κάθε ανάγκη:

κινητήρες εσωτερικής καύσης υψηλής απόδοσης

ήπια υβριδικό σύστημα 48V

plug-in hybrid εκδόσεις

αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 454 km (WLTP)

Η ηλεκτρική γκάμα στο περίπτερο της Opel

Παράλληλα με το νέο Astra, στο Hall 5 φιλοξενείται την γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της Opel. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το Opel Mokka GSE, το ταχύτερο μέχρι σήμερα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της μάρκας και νικητής του «Χρυσού Τιμονιού 2025», το πρώτο τετρακίνητο ηλεκτρικό Opel Grandland Electric AWD, το Frontera Electric Long Range, καθώς και το πρωτότυπο υψηλών επιδόσεων Corsa GSE Vision Gran Turismo.