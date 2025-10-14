Το CUPRA Formentor VZ5 ξαναφέρνει τον 5κύλινδρο κινητήρα στο προσκήνιο

Το νέο περιορισμένης παραγωγής μοντέλο συνδυάζει έναν «θρυλικό» κινητήρα με το καθαρόαιμο πάθος της CUPRA.

Η CUPRA αναβιώνει το πιο εμβληματικό μοντέλο της εποχής των θερμικών κινητήρων, παρουσιάζοντας το νέο Formentor VZ5, την απόλυτη έκφραση της φιλοσοφίας «performance με συναίσθημα». Το κορυφαίο crossover SUV θα παραχθεί σε μόλις 4.000 μονάδες παγκοσμίως, σηματοδοτώντας το φινάλε μιας εποχής για τη μάρκα και τον πεντακύλινδρο κινητήρα της.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος 2.5 TSI των 390 ίππων και 480 Nm ροπής, σε συνδυασμό με κιβώτιο DSG 7 σχέσεων και τετρακίνηση 4Drive με σύστημα κατανομής ροπής (torque splitter). Η CUPRA υπόσχεται μια πιο άμεση, ισορροπημένη κατανομή ισχύος και μεγαλύτερη ακρίβεια στις στροφές, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη φήμη του πρώτου VZ5.

Επιστροφή με ξεχωριστό χαρακτήρα

Η νέα έκδοση ξεχωρίζει οπτικά με πλατύτερους θόλους, νέους προφυλακτήρες και διαχύτη που φιλοξενεί τις χαρακτηριστικές διαγώνιες εξατμίσεις με χάλκινη επένδυση. Οι ζάντες αλουμινίου 20’’ σε χρώμα χαλκού και η νέα παλέτα χρωμάτων (Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt και Enceladus Grey Matt) ενισχύουν την επιθετική του παρουσία.

Το εσωτερικό συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων της CUPRA με μπάκετ καθίσματα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και υψηλής ποιότητας επενδύσεις, διατηρώντας τη γνώριμη «αθλητική κομψότητα» που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Ο τελευταίος των πεντακύλινδρων

Για τη μάρκα που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσει το συναίσθημα της οδήγησης, η επιστροφή του Formentor VZ5 είναι κάτι παραπάνω από μια αναβίωση. Είναι ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι στην εποχή της εσωτερικής καύσης, πριν η CUPRA στραφεί ολοκληρωτικά στην ηλεκτροκίνηση με μοντέλα όπως τα Born, Tavascan και το επερχόμενο Raval.

«Η επιστροφή του Formentor VZ5 είναι μια τολμηρή δέσμευση στο συναίσθημα και στην απόδοση. Με τον εμβληματικό πεντακύλινδρο κινητήρα, το VZ5 ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της μάρκας – τολμηρή, αντισυμβατική και καθοδηγούμενη από πάθος», δηλώνει ο Sven Schuwirth, Executive Vice President Sales, Marketing & Aftersales της CUPRA.

Περιορισμένο, συλλεκτικό και «made in Barcelona»

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη, το νέο Formentor VZ5 θα παραχθεί σε μόλις 4.000 μονάδες, για πρώτη φορά τόσο σε αριστεροτίμονη όσο και δεξιοτίμονη έκδοση, ανοίγοντας τον δρόμο και για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παραγωγή του θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026.