Η Skoda επεκτείνει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης»

Διπλό όφελος έως 6.000 € και δωρεάν πακέτο φόρτισης για τα Elroq και Enyaq.

Η Skoda συνεχίζει δυναμικά την πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση, ανακοινώνοντας την επέκταση του προγράμματος “Μήνας Ηλεκτροκίνησης” για τον Οκτώβριο. Η επιτυχημένη αυτή ενέργεια, που έχει ήδη συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, προσφέρει διπλό όφελος συνολικής αξίας έως 6.000 € και δωρεάν πακέτο φόρτισης αξίας 840 € .

Η ενέργεια αφορά σ τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq και Enyaq , δύο μοντέλα που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Ιούλιο του 2025 και εξακολουθούν να βρίσκονται στο Top 5 των πωλήσεων στην Ευρώπη .

Η Προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει:

“ Skoda e-Bonus” αξίας 3.000 €

Επιδότηση μέσω του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά” , ύψους 3.000 € (Περισσότερες πληροφορίες: kinoumeilektrika3.gov.gr )

Παράλληλα, κάθε νέος αγοραστής επωφελείται από δωρεάν Wallbox Elli Charger Connect και δωρεάν μελέτη & τοποθέτηση συνολικής αξίας 840 €, σε συνεργασία με την Protergia , εξασφαλίζοντας πλήρη ετοιμότητα για φόρτιση στο σπίτι.