Ducati Multistrada V4 Rally 2026: H εξέλιξη δεν σταματά ποτέ (vid)

Μultistrada σημαίνει πολλαπλοί δρόμοι και το νέο V4 Rally έρχεται να το επιβεβαιώσει με τον διττό του χαρακτήρα εντός και εκτός ασφάλτου.

Η μοτοσικλέτα, σύμφωνα με την Ducati, προορίζεται για απεριόριστη εξερεύνηση και για το λόγο αυτό είναι εξοπλισμένη με ότι χρειάζεται -και ακόμα παραπάνω- ένας δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Δείχνει σαν ο ιδανικός σύντροφος για χιλιομετροφάγους χάρη στο ρεζερβουάρ των 30 λίτρων, την ανάρτηση Adaptive DSS EVO και τον κινητήρα Granturismo V4 των 170 ίππων. Αυτός ο τελευταίος είναι που εγγυάται μία ιδιαίτερα γραμμική καμπύλη ροπής, με προοδευτική απόκριση σε όλο το εύρος στροφών, αλλά και μέσες μουαγιέν στους ανοιχτούς δρόμους που φλερτάρουν με απαγορευμένα νούμερα.

Πρωτιές από τη μάνα του

Το V4 Rally από την κυκλοφορία του το 2023 έχει αποδειχθεί ένας σύντροφος περιπέτειας, ικανός να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις με χαρακτηριστική άνεση. Πέραν των χρωμάτων -και καθόσον το μοντέλο δεν χρειαζόταν πολλά πολλά για να γίνει “καλύτερο”- το νέο του 2026 απέκτησε αυτόματο σύστημα χαμηλώματος, ανυψωμένο άξονα ψαλιδιού, υπερμεγέθη πίσω δίσκο και μία υπερσύγχρονη ηλεκτρονική σουίτα βοηθημάτων. Αυτό το νέο Rally είναι το αποτέλεσμα ετών ανάπτυξης της οικογένειας Multistrada V4 , του μοντέλου με το οποίο η Ducati ήταν η πρώτη που εισήγαγε στην κατηγορία έναν κινητήρα V4 με αντίθετη περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα προερχόμενο από το MotoGP, μαζί με συστήματα ραντάρ όπως το Adaptive Cruise Control και η Ανίχνευση Τυφλού Σημείου. Η Προειδοποίηση Εμπρόσθιας Σύγκρουσης προβλέπει πιθανές μετωπικές συγκρούσεις, η νέα Αυτόματη Συσκευή Χαμηλώματος χαμηλώνει τη μοτοσικλέτα για ευκολότερη επαφή με το έδαφος και οι προηγμένες στρατηγικές για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνδυασμένης Πέδησης ABS και την ημιενεργή Προσαρμοζόμενη Ανάρτηση Ducati Skyhook EVO είναι πλέον ακόμη πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση οποιασδήποτε κατάστασης και στυλ οδήγησης.

Τα νέα χρώματα, σε Jade Green με χρυσές ζάντες και Ducati Red με βουρτσισμένο ρεζερβουάρ καυσίμου, καθιστούν το νέο Multistrada V4 Rally άμεσα αναγνωρίσιμο. Μια ξεχωριστή εμφάνιση που ενισχύει περαιτέρω τα τεχνικά του χαρακτηριστικά: Άνεση grand touring, μεγάλη αυτονομία και ικανότητα εκτός δρόμου χάρη στην ανάρτηση με τη μεγαλύτερη διαδρομή, τα ενισχυμένα προστατευτικά κινητήρα και τις ακτινωτές ζάντες.

Ανάρτηση που σκέφτεται

Στο V4 Rally του 2026 η ημιενεργητική ανάρτηση με τη μεγάλη διαδρομή (200mm) διαχειρίζεται από μια εξελιγμένη μονάδα Adaptive Skyhook DSS (Ducati Semiactive Suspension) EVO, η οποία εισάγει νέες λειτουργίες, ικανές να ανεβάσουν τον πήχη για την άνεση και την αποτελεσματικότητα για άλλη μια φορά. Η αυτόματη διαχείριση προφόρτισης εξασφαλίζει την απαιτούμενη ρύθμιση σε κάθε συνθήκη, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενός ή δύο αναβατών, με ή χωρίς αποσκευές. Ο ιδιοκτήτης μπορεί πλέον να αλλάζει την απόκριση της ανάρτησης ακόμη και εν κινήσει, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη λειτουργία οδήγησης. Στο νέο V4 Rally, το σύστημα Adaptive DSS EVO μπορεί να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά της διαδρομής που διανύεται και το στυλ οδήγησης του αναβάτη ανά πάσα στιγμή και να προσαρμόσει την υδραυλική βαθμονόμηση της ανάρτησης για να εξασφαλίσει τον καλύτερο έλεγχο και άνεση με βάση την περίσταση.

Και αδρανειακή μονάδα έχουμε

Με την εισαγωγή του αλγορίθμου DVO (Ducati Vehicle Observer), η μοτοσικλέτα διαθέτει επίσης ηλεκτρονικούς αισθητήρες που μπορούν να λειτουργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή η λειτουργία εκτιμά με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση της μοτοσικλέτας και τη συνολική της μάζα, προσομοιώνοντας την είσοδο 70 αισθητήρων για να συμπληρώσει τα δεδομένα που παρέχονται από την αδρανειακή πλατφόρμα. Το Ducati Vehicle Observer, που αναπτύχθηκε από τη Ducati Corse στο MotoGP, βελτιώνει τις λειτουργίες του ABS Cornering και του Ducati Wheelie Control (DWC).

Συνδυασμένα φρένα

Επιπλέον, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνδυασμένης Πέδησης, το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί, ρυθμίζει τη λειτουργία στα φρένα για να εγγυάται πάντα ιδανική απόδοση, τώρα και με βάση το φορτίο. Εκτός από τη στρατηγική εμπρός-πίσω, η οποία διαχειρίζεται το πίσω φρένο ακόμα και όταν πατιέται μόνο η μανέτα του μπροστινού, το V4 Rally του 2026 διαθέτει τώρα μια συνδυαστική λειτουργία, η οποία ενεργοποιεί και το μπροστινό φρένο όταν πατιέται μόνο η μανέτα του πίσω. Αυτή η στρατηγική, που είδαμε για πρώτη φορά στο Multistrada V4 του 2025, έχει βελτιστοποιηθεί για το πλαίσιο του Rally μειώνοντας την κλίση της μοτοσικλέτας κατά το φρενάρισμα και βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια, ειδικά κατά την οδήγηση με συνεπιβάτη.

Τεχνολογία που σώζει ζωές

Στο V4 Rally του 2026 η σουίτα ραντάρ που εισήχθη με το πρώτο μοντέλο V4 του 2021 συμπληρώνεται από τη λειτουργία Προειδοποίησης Πρόσκρουσης Εμπρός (FCW), η οποία ειδοποιεί τον αναβάτη για πιθανές συγκρούσεις με ένα προπορευόμενο όχημα μέσα από ένα αναδυόμενο παράθυρο στα όργανα. Η μοτοσικλέτα προσφέρει επίσης στον αναβάτη βελτιωμένη ορατότητα κατά τη νυχτερινή οδήγηση, με τα φώτα στροφής και ένα πιο αποτελεσματικό σύμπλεγμα προβολέων που μειώνει τη σκιά μπροστά από το μπροστινό τροχό. Επιπλέον, η νέα λειτουργία Coming Home επιτρέπει τη διατήρηση της χαμηλής σκάλας για λίγα δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο της μίζας, διευκολύνοντας το άνοιγμα της πόρτας του γκαράζ κατά την επιστροφή στο σπίτι στο σκοτάδι. Το Ducati Brake Light, το οποίο ενεργοποιεί μια υψηλής συχνότητας λάμψη του πίσω φωτός φρένων κατά τη διάρκεια απότομης επιβράδυνσης, αυξάνει την ορατότητα της μοτοσικλέτας για όσους ακολουθούν.

Αυτόματο... χαμήλωμα

Το νέο V4 Rally είναι πιο εύκολο στο χειρισμό κατά τους ελιγμούς από στάση και σε χαμηλές ταχύτητες, χάρη στην εισαγωγή της Αυτόματης Συσκευής Χαμηλώματος, η οποία είναι πλέον εξοπλισμένη με μια διαφοροποιημένη στρατηγική για οδήγηση εντός και εκτός δρόμου. Η μοτοσικλέτα χαμηλώνει γρήγορα και αυτόματα όταν οι ταχύτητες πέσουν κάτω από τα 10 χλμ./ώρα. Όταν ο αναβάτης επιταχύνει, ξεπερνώντας τα 50 χλμ./ώρα στο δρόμο ή τα 20 χλμ./ώρα εκτός δρόμου, η μοτοσικλέτα επιστρέφει αυτόματα στο κανονικό ύψος οδήγησης. Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα ή μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον αναβάτη.

Η σωστή πληροφόρηση

Η έγχρωμη οθόνη TFT 6,5 ιντσών έχει αναβαθμιστεί στο περιβάλλον χρήστη, προσφέροντας πιο αποτελεσματικό συνολικό έλεγχο λειτουργιών. Το σύστημα διατηρεί φυσικά τη λειτουργικότητα πλοήγησης χάρη στην εφαρμογή Ducati Connect, η οποία υποστηρίζει επίσης τη χρήση τηλεφώνου για απάντηση κλήσεων ή ακρόαση μουσικής, χρησιμοποιώντας κράνος εξοπλισμένο με σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Η διεπαφή για την επιλογή του επιπέδου θέρμανσης για τις χειρολαβές και την προαιρετική σέλα είναι νέα και πιο διαισθητική.

Άνετη για αναβάτη και συνεπιβάτη

Σε σύγκριση με το Multistrada V4, η ζελατίνα, που είναι 40mm φαρδύτερη και 20mm ψηλότερη, προσφέρει μεγαλύτερη προστασία. Η θέση των βάσεων των πλαϊνών βαλιτσών έχει σχεδιαστεί για να παρέχει άφθονο χώρο για τα πόδια στο συνεπιβάτη, ο οποίος διαθέτει πλέον καλύτερη στήριξη από τη βαλίτσα Top Case. Επιπλέον, χάρη στη διαθεσιμότητα διαφορετικών υψών σέλας τόσο για τον αναβάτη όσο και για το συνεπιβάτη και ένα χαμηλωμένο κιτ ανάρτησης, το Multistrada V4 Rally μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει σε οποιαδήποτε διαμόρφωση δύο ατόμων. Και για να διευκολυνθεί η φόρτωση και η εκφόρτωση των πλαϊνών βαλιτσών και να απλοποιηθεί η συντήρηση, το κεντρικό σταντ, που έχει πλέον σχεδιαστεί για να κάνει την ανύψωση της μοτοσικλέτας ακόμα πιο εύκολη, είναι στάνταρ. Ομοίως, για περαιτέρω βελτίωση της άνεσης, τα θερμαινόμενα γκριπ είναι πλέον στάνταρ και ρυθμιζόμενα σε πέντε επίπεδα θερμοκρασίας.

Κινητήρας V4 Granturismo

Ο V4 των 1.158 cc αποδίδει 170Hp στις 10.750rpm και 121Nm στις 8.750rpm, με μια ιδιαίτερα γραμμική καμπύλη ροπής που εξασφαλίζει ομαλή και προοδευτική απόκριση σε όλο το εύρος στροφών. Η απόδοση αυτού του κινητήρα, σε συνδυασμό με το συνολικό βάρος του μόλις 66,7 kg, επιτρέπει στον V4 Granturismo να επιβεβαιώσει τη θέση του ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία για ισχύ και ελαφρύ βάρος. Αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται με εκλεπτυσμένες τεχνικές λύσεις, όπως ο αντίστροφα περιστρεφόμενος στροφαλοφόρος άξονας, που προέρχεται από την εμπειρία της Ducati Corse στο MotoGP, ο οποίος λειτουργεί «ενάντια» στη γυροσκοπική αδράνεια των τροχών, καθώς και τις καμπύλες ροπής που είναι αφιερωμένες σε κάθε μεμονωμένη σχέση για να συνδυάσουν ομαλή απόδοση ισχύος στις χαμηλές στροφές, ισχυρή ροπή στις μεσαίες και ισχύ στις υψηλές. Επιπλέον, αυτός ο V4 είναι εξοπλισμένος με μια λειτουργία που απενεργοποιεί τους πίσω κυλίνδρους σε στάση και σε χαμηλές στροφές, ωφελώντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.

Το νέο Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 χρησιμοποιεί μια στρατηγική που βασίζεται αποκλειστικά στον αισθητήρα γωνιακής θέσης του τυμπάνου αλλαγής ταχυτήτων, προσφέροντας στον αναβάτη μια πιο άμεση αίσθηση με μικρότερη διαδρομή.

Σταθερές αξίες

Όσον αφορά το πλαίσιο, το νέο V4 Rally διατηρεί το ελαφρύ και συμπαγές αλουμινένιο μονοκόκ, με ένα δίμπρατσο ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο τοποθετημένο σε έναν ψηλότερα τοποθετημένο άξονα, αυξάνοντας το αντιολισθητικό αποτέλεσμα της ανάρτησης για πιο ακριβή και αποτελεσματικό χειρισμό ακόμη και υπό πλήρες φορτίο. Για τον ίδιο σκοπό, το σύστημα πέδησης έχει αναβαθμιστεί με ένα μεγαλύτερο πίσω δισκόφρενο 280mm. Η μοτοσικλέτα προσφέρεται αποκλειστικά με ελαφριές ακτινωτές ζάντες και ελαστικά διπλής χρήσης χωρίς αεροθάλαμο. Υπάρχει στάνταρ και ένας αισθητήρας TPMS, που εμφανίζει ανά πάσα στιγμή την πίεση των ελαστικών στην οθόνη των οργάνων.

Επίπεδα εξοπλισμού

Το νέο V4 Rally διατίθεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού:

Radar: Mε Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection και Forward Collision Warning.

Adventure Travel & Radar: Προσθέτει πλαϊνές βαλίτσες αλουμινίου και θερμαινόμενη σέλα οδηγού και συνεπιβάτη.

Full Adventure: Αυτό ολοκληρώνει το πακέτο με ένα ομολογκαρισμένο τελικό της Akrapovic και ένα μπροστινό φτερό από ανθρακονήματα.

Διαθεσιμότητα και Χρώματα

Οι παραδόσεις του Multistrada V4 Rally του 2026 θα ξεκινήσουν στην Ευρώπη τον ερχόμενο Νοέμβριο, ακολουθούμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες (Δεκέμβριος) και την Ιαπωνία/Αυστραλία (Ιανουάριος). Το μοντέλο θα διατίθεται σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς: Ducati Red/Brushed Aluminium με μαύρες ακτινωτές ζάντες και Jade Green/Brushed Aluminium με χρυσές ακτινωτές ζάντες. Και στις δύο αποχρώσεις το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι από βουρτσισμένο αλουμίνιο.

Ακολουθεί το προωθητικό video του μοντέλου, το οποίο μάλιστα έχει γυριστεί στην Ελλάδα!