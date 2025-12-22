NISMO: Νέες πρωτοβουλίες από τη Nissan σε motorsport και μοντέλα παραγωγής

Επέκταση της γκάμας NISMO, ενίσχυση της αγωνιστικής παρουσίας και είσοδος σε restoration και restomod.

Η Nissan Motor Co., Ltd. και η Nissan Motorsports & Customization Co., Ltd. (NMC) ανακοίνωσαν μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες που αφορούν τόσο τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και τη μελλοντική εξέλιξη της μάρκας NISMO, με στόχο την ενίσχυση της ταυτότητας και της παγκόσμιας παρουσίας της Nissan.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Re:Nissan, η εταιρεία τοποθετεί τα λεγόμενα «heartbeat models» στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της, ως οχήματα που εκφράζουν το DNA της μάρκας και δημιουργούν συναισθηματικό δεσμό με τους οδηγούς. Η NMC αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί σε αυτή τη στρατηγική, αξιοποιώντας την εμπειρία της από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και μεταφέροντάς την στη γκάμα NISMO.

Ενίσχυση της αγωνιστικής δραστηριότητας

Με το μότο «Road to track, track to road», η Nissan συνεχίζει να αντλεί τεχνογνωσία από τη συμμετοχή της σε πρωταθλήματα όπως το Super GT και η Formula E, με στόχο τη μεταφορά τεχνολογιών και εμπειρίας από την πίστα στα μοντέλα παραγωγής. Παράλληλα, η εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει την παρουσία της και σε άλλα αγωνιστικά πρωταθλήματα, όπως το Super Taikyu, δοκιμάζοντας νέες τεχνολογίες και αγωνιστικές εφαρμογές.

Διεύρυνση της γκάμας NISMO

Σε επίπεδο προϊόντων, η Nissan στοχεύει στον διπλασιασμό των διαθέσιμων μοντέλων NISMO παγκοσμίως, από πέντε σε δέκα, καθώς και στη διεύρυνση της παρουσίας τους σε περισσότερες αγορές. Ο στόχος είναι η αύξηση των ετήσιων πωλήσεων NISMO από 100.000 σε 150.000 οχήματα έως το 2028, με το 60% αυτών να προέρχεται από αγορές εκτός Ιαπωνίας.

Από το 2026, η Nissan σχεδιάζει επίσης την παρουσίαση πρωτότυπων αγωνιστικών οχημάτων, με σκοπό την επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης και τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας στα μοντέλα δρόμου.

Restoration και restomod

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα του restoration και του restomod, μια αγορά που εκτιμάται ότι θα γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η NMC σκοπεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αποκατάσταση και αναβίωση ιστορικών μοντέλων, ξεκινώντας από τα Nissan Skyline GT-R R32, R33 και R34, με προοπτική επέκτασης και σε άλλα εμβληματικά αυτοκίνητα της μάρκας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NMC, Yutaka Sanada, δήλωσε ότι στόχος της NISMO είναι να συνεχίσει να ανεβάζει τον πήχη της οδηγικής εμπειρίας και της καινοτομίας, μεταφέροντας το αγωνιστικό πάθος σε ακόμα περισσότερα μοντέλα της Nissan.