O Έλληνας οδηγός αγώνων πέτυχε ένα τεράστιο επίτευγμα στο Ζόλντερ κατακτώντας το πρωτάθλημα για το 2025.

Ο Θωμάς Κρασώνης έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό motorsport, κατακτώντας τον τίτλο της NASCAR Euro Series μετά από ένα εντυπωσιακό φινάλε στο Ζόλντερ του Βελγίου. Ο Έλληνας οδηγός της PK Carsport ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν με νίκη στον πρώτο αγώνα και τρίτη θέση στον δεύτερο, εξασφαλίζοντας έτσι μαθηματικά το πρωτάθλημα στην κατηγορία EuroNASCAR Open.

Championship glory for Thomas Krasonis! The Greek 🇬🇷 driver takes the 2025 @NASCAR Euro Series OPEN title 🏆



October 12, 2025

Η ελληνική σημαία στην κορυφή της NASCAR Ευρώπης

Με ψυχραιμία, στρατηγική και σταθερό ρυθμό, ο Κρασώνης κατάφερε να διαχειριστεί ιδανικά το διήμερο του Ζόλντερ, παραμένοντας αλάνθαστος όταν όλα κρίνονταν. Η νίκη του στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου τον έφερε σε θέση ισχύος για την τελική μάχη, ενώ η τρίτη θέση στον δεύτερο αγώνα της Κυριακής ήταν αρκετή για να σφραγίσει τον τίτλο.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ορόσημο για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς ο 23χρονος οδηγός γίνεται ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής στη NASCAR Euro Series, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των διεθνών μηχανοκίνητων σπορ.

Flawless drive in this race by Thomas Krasonis, he dominates at @CircuitZolder and strengthens his OPEN championship lead!



— NASCAR Euro Series (@EuroNASCAR) October 11, 2025

Οι δηλώσεις του πρωταθλητή

Μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα στο Ζόλντερ, ο Κρασώνης μίλησε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος: «Είναι ένα παράξενο συναίσθημα. Προσπαθήσαμε πολλά χρόνια να το καταφέρουμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να βελτιωθούμε. Είναι ακόμα μεγαλύτερης σημασίας αυτό το επίτευγμα, διότι είναι το μεγαλύτερο της χώρας μου. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο. Θέλω να ευχαριστήσω όσους με στήριξαν, τον προσωπικό προπονητή μου, τον προπονητή οδήγησης, τους φίλους, την οικογένειά μου και φυσικά την ομάδα μου, την PK Carsport. Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Είναι τρομερό».

Ακούστε την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου στο παρακάτω βίντεο στο 1:12:42.

Η πορεία ενός πρωταθλητή

Ο Θωμάς Κρασώνης έκανε το ντεμπούτο του στη NASCAR Euro Series το 2019, ανεβαίνοντας σταδιακά από τη EuroNASCAR 2 στην EuroNASCAR PRO. Μέχρι σήμερα έχει σημειώσει πολλαπλές νίκες, pole positions και podiums, ενώ θεωρείται πλέον ένας από τους πιο εξελίξιμους και ταλαντούχους οδηγούς της σειράς.