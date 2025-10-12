Τετρακίνητο, με 240 ίππους και πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση. Αυτό το Jeep αξίζει της προσοχής σου.

Η Italian Motion, εισαγωγέας και διανομέας της Jeep στην Ελλάδα, λανσάρει αυτή την περίοδο μία σειρά από προωθητικές ενέργειες για τα μοντέλα της αμερικάνικης μάρκας. Έτσι, μετά την έκπτωση 2.000 ευρώ στο Avenger, έχει μία εξαιρετική πρόταση για το Compass PHEV 4xe.

Η plug-in hybrid έκδοση του Compass έχει 240 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και εξελιγμένη τετρακίνηση. Όλες οι εκδόσεις του Compass PHEV 4xe είναι ετοιμοπαράδοτες και συνοδεύονται από 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη καθώς και 8 για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοπλισμού ο φόρος χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός.

Compass από 37.500 ευρώ

Τώρα, το Compass PHEV 4xe γίνεται πιο προσιτό από ποτέ καθώς συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια ύψους €10.000 που διαμορφώνει την εισαγωγική τιμή στις €37.500 για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude. Ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25” και infotainment με οθόνη αφής 10,1”,

ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay,

εμπρός και πίσω φώτα LED,

ζάντες αλουμινίου 18”,

keyless entry,

αυτόματο διζωνικό κλιματισμό,

κάμερα οπισθοπορείας,

ενεργό cruise control και

ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Για την περιορισμένης παραγωγής έκδοση North Star η τιμή είναι €39.900 και ο εξοπλισμός της διαθέτει επιπλέον του Altitude:

ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή,

καθίσματα με ειδικές επενδύσεις που πλένονται και

αισθητικές λεπτομέρειες που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Η πιο πλούσια επιλογή είναι η Business με €41.300, διαθέτοντας επιπλέον του Altitude

βάση ασύρματης φόρτισης κινητού,

χώρο αποσκευών με ηλεκτρική πόρτα και hands-free λειτουργία,

σύστημα πλοήγησης,

αυτόματο παρκάρισμα,

ενεργό cruise control και

περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος.

To υβριδικό σύστημα του Compass 4xe

Tο σύστημα κίνησης του Jeep Compass PHEV 4xe αποτελείται από υβριδικό κινητήρα με 180 ίππους που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων και έναν ηλεκτρικό με 60 ίππους που κινεί τους πίσω και εξασφαλίζει τετρακίνηση όποτε και για όσο χρειάζεται.

Οι επιδόσεις είναι πολύ ισχυρές με επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 7,3 δλ, ενώ υπάρχει και δυνατότητα για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στις καθημερινές μετακινήσεις.