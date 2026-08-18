Παρά την απειλή της Scuderia Ferrari και του Λιούις Χάμιλτον, στη Mercedes F1 δεν θα επιβάλλουν προς ώρας εντολές στους οδηγούς τους.

Το πρωτάθλημα της Formula 1 επιστρέφει αυτή την εβδομάδα με τον αγώνα στην Ολλανδία. Το δεύτερο μισό της σεζόν ξεκινάει και θα κρίνει τους πρωταθλητές σε οδηγούς και κατασκευαστές.

Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 11 αγώνες και απομένουν άλλοι 12 για το φινάλε της σεζόν. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν 316 διαθέσιμοι βαθμοί να κατακτήσει ένας οδηγός. Έως τώρα στο 2026 απόλυτος πρωταγωνιστής είναι ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1, o οποίος με 6 νίκες θεωρείται το μεγάλο φαβορί.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Mercedes δεν θα πάρει βιαστικές αποφάσεις

Ο Αντονέλι προηγείται με 50 βαθμούς διαφορά από τον Λιούις Χάμιλτον και 59 από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ. Με τον Ράσελ να βλέπει τις ελπίδες του να περιορίζονται, άνοιξε η συζήτηση για το αν η Mercedes θα έπρεπε να ρίξει όλο το βάρος στον 19χρονο Ιταλό, αποφεύγοντας λάθη όπως εκείνα που κόστισαν στη McLaren Racing την περασμένη χρονιά.

Παρόλα αυτά, το στρατόπεδο του Μπράκλεϊ ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει πρόθεση επιβολής team orders σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της ομάδας, Μπράντλεϊ Λορντ, περιέγραψε τη βασική φιλοσοφία:

«Εάν μια Mercedes μπορεί να κερδίσει τον αγώνα, μια Mercedes πρέπει να κερδίσει τον αγώνα. Αυτό προηγείται όλων, η ομάδα έρχεται πρώτη και το πρωτάθλημα κατασκευαστών είναι η κύρια εστίαση και ο βασικός στόχος της ομάδας. Είδαμε τη μάχη να ανατρέπεται σε βαθμό που γραφόταν ότι υπήρχε μόνο ένας πιθανός νικητής του πρωταθλήματος, και στη συνέχεια μέσα σε τρεις αγώνες είδαμε την κατάσταση να αλλάζει εντελώς. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και για να σκεφτόμαστε έτσι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο πρωταθλήματα, οπωσδήποτε, και θα δώσουμε στους εαυτούς μας την καλύτερη ευκαιρία να το κάνουμε τερματίζοντας δύο μονοθέσια όσο πιο συχνά γίνεται στις υψηλότερες δυνατές θέσεις».

Πράγματι, την τακτική αυτή ακολουθεί η Mercedes από το 2014, καθώς για τις ομάδες το πρωτάθλημα κατασκευαστών έχει μεγαλύτερη αξία από αυτό των οδηγών. Όσο ψηλότερη θέση στη βαθμολογία, τόσο περισσότερα τα έσοδα για τους κατασκευαστές.

Η Mercedes δεν θα αφήσει έτσι τον Ράσελ

Πριν την έναρξη της σεζόν άπαντες θεωρούσαν ως φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός μπορεί να κέρδισε στην Αυστραλάι, όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά. Προβλήματα εξοικείωσης με το μονοθέσιο και μηχανικά προβλήματα έχουν περιορίσει τη σεζόν του και πλέον ψάχνει μια μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο μισό.

Ο Μπράντλεϊ Λορντ στάθηκε στην ψυχολογική πίεση και την ατυχία που αντιμετώπισε ο οδηγός του: «Μην υποτιμάτε την πρόκληση για τους οδηγούς να μπαίνουν σε τέτοια σενάρια τρεις ή τέσσερις φορές σε ένα τριήμερο και να τους λένε: "Είσαι το φαβορί, τι συμβαίνει, γιατί δεν αποδίδεις σύμφωνα με τις προσδοκίες;". Αυτό μπορεί να σε χτίσει, αλλά μπορεί επίσης να είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστείς και είναι λίγο πιο δύσκολο. Νομίζω ότι αναμφίβολα ο Τζορτζ είχε ατυχίες σε διαφορετικούς αγώνες στο τεχνικό κομμάτι, όπως στην Κίνα όπου το μονοθέσιο, για έναν περίεργο λόγο, δεν εκκινούσε σωστά και έτσι υπονομεύτηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του, ή την κατάσταση με την ποινή στο Μονακό και τις αλυσιδωτές συνέπειες που ακολούθησαν. Οπότε νομίζω ότι είχε την αίσθηση σε διαφορετικά σημεία της χρονιάς ότι όταν βρέχει, καταιγίζει, και η ατυχία φαίνεται να συσσωρεύει προβλήματα στην κακοδαιμονία. Υπάρχει όμως το καλοκαιρινό διάλειμμα. Έχει ξεκαθαρίσει ότι μπορεί να μην βρίσκεται ακριβώς στη θέση που θα ήθελε, αλλά παραμένει στη μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών, που προφανώς είναι ο μεγάλος στόχος κάθε οδηγού».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.