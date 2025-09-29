O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 αποχαιρέτησε τον Roscoe, το βρετανικό μπουλντόγκ που τον συντρόφευε σε κάθε Grand Prix.

Μετά από 4 ημέρες σε μηχανική υποστήριξη, ο Roscoe έχασε την μάχη για τη ζωή. Το βρετανικό μπουλντόγκ του Λούις Χάμιλτον απεβίωσε το βράδυ της Κυριακής, όπως έκανε γνωστό ο οδηγός της Ferrari. O Roscoe νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με βαριά πνευμονία, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά από ανακοπή.

«Έχασα τον καλύτερό μου φίλο. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη που του δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Roscoe για πάντα», έγραψε ο 40χρονος Βρετανός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Χάμιλτον πήρε τη δύσκολη απόφαση να βγάλει από το μηχάνημα υποστήριξης τον λατρεμένο του σκύλο.

Ο Roscoe ήταν 13 ετών, έχοντας ξεπεράσει αρκετά το προσδόκιμο ζωής για τη συγκεκριμένη ράτσα (8-10 έτη). Πριν τον Roscoe, ο Χάμιλτον είχε μία σκυλίτσα, την Coco. «Είναι με την Coco τώρα», έγραψε στο Χ ο οδηγός της Ferrari.