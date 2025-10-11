Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, στις τάξεις της Scuderia υπάρχει «μουρμούρα» για τα συνεχόμενα επικριτικά σχόλια του Μονεγάσκου σχετικά με την απόδοση του μονοθεσίου του.

Η Ferrari φαίνεται πως περνά περίοδο εσωτερικής αναταραχής, μετά τις δηλώσεις του Σαρλ Λεκλέρ για την απόδοση του φετινού μονοθεσίου SF-25. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, τα σχόλια του Μονεγάσκου οδηγού της Formula 1 μετά το Grand Prix της Σιγκαπούρης δεν άρεσαν καθόλου σε ορισμένους μηχανικούς της Scuderia.

That one guy who cycles everywhere… pic.twitter.com/6FtrZ0hW9p October 9, 2025

Τα παράπονα του Λεκλέρ

Μετά τον αγώνα στη Σιγκαπούρη, ο Σαρλ Λεκλέρ εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά απογοητευμένος με την απόδοση της SF-25. Επιπλέον, έδωσε έμφαση στην έλλειψη αγωνιστικής βελτίωσης του μονοθεσίου της Ferrari, ενώ την ίδια ώρα βασικοί της αντίπαλοι όπως οι McLaren, Red Bull και Mercedes έχουν κάνει βήματα προς τα εμπρός.

The light hits differently here 💫 pic.twitter.com/kyU0cITWN1 October 9, 2025

Κατά τη διάρκεια του αγώνα τόσο ο Μονεγάσκος, όσο και ο teammate του, Λιούις Χάμιλτον δέχθηκαν για το 95% του αγώνα στη Μαρίνα Μπέι εντολή να κάνουν Lift & Coast. Σε ενδοεπικοινωνία του Λεκλέρ με τον αρχιμηχανικό του, ο Μονεγάσκος εκνευρισμένος λόγω του Lift & Coast είπε: «Μην τολμήσετε να παραπονεθείτε».

Τα λόγια του αντικατοπτρίζουν μία πραγματικότητα. Η Ferrari είναι η μοναδική ομάδα μέσα στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος κατασκευαστών χωρίς νίκη φέτος.

Singapore, till next time 🌙 pic.twitter.com/8JKqO1UeEV — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 6, 2025

Εσωτερική ένταση στο Μαρανέλο

Η απογοήτευση από τα αποτελέσματα φαίνεται να έχει φέρει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ομάδας. Η Corriere dello Sport αναφέρει επίσης πως σημειώθηκε «έντονος διάλογος» μεταξύ του επικεφαλής Φρεντ Βασέρ, και ενός ανώτερου μηχανικού, ένδειξη της πίεσης που επικρατεί στο Μαρανέλο.

Στον τελευταίο αγώνα στη Σιγκαπούρη, η Ferrari δυσκολεύτηκε ξανά: Ο Λεκλέρ, που αναγκάστηκε να προστατεύσει τα φρένα του για μεγάλο μέρος του αγώνα, έχασε τελικά τη μάχη με τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes για την 5η θέση. Ο Χάμιλτον, από την άλλη, αντιμετώπισε σοβαρότερα προβλήματα με τα φρένα, ενώ τερμάτισε 8ος μετά από ποινή πέντε δευτερολέπτων.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP Σιγκαπούρης και για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνει, κυρίως μέσα στη McLaren