Ο Μονεγάσκος έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του με το μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας, με τα αποτελέσματα να είναι ολοένα και χειρότερα.

Η Ferrari δείχνει να έχει χάσει το ρυθμό των κορυφαίων ομάδων και να αποτελεί πλέον την τέταρτη δύναμη του grid στη Formula 1. Αυτό είναι κάτι που ο Σαρλ Λεκλέρ παραδέχεται ανοιχτά, περιγράφοντας με απογοήτευση αλλά και ρεαλισμό την τωρινή εικόνα της Scuderia.

Μετά από δύο δύσκολα αγωνιστικά τριήμερα σε Μπακού και Σιγκαπούρη, η ομάδα του Μαρανέλο δεν κατάφερε να πλησιάσει το βάθρο. Επιπλέον, τα σοβαρά προβλήματα υπερθέρμανσης στα φρένα στη Μαρίνα Μπέι περιόρισαν σημαντικά τον ρυθμό και των δύο οδηγών της Ferrari, ειδικά στην περίπτωση του Λιούις Χάμιλτον.

Διαχείριση και όχι αγώνας

Ο Λεκλέρ τερμάτισε έκτος, ενώ ο Χάμιλτον περιορίστηκε στην όγδοη θέση μετά και από ποινή που δέχθηκε. Ο Μονεγάσκος δεν ευχαριστήθηκε καθόλου τον αγώνα του στη Σιγκαπούρη, καθώς έκανε περισσότερο διαχείριση παρά οδήγηση:

«Από τον όγδοο γύρο κι έπειτα, όλος ο αγώνας αφορούσε τη διαχείριση των φρένων. Όλοι το κάνουν σε έναν βαθμό σε τέτοια πίστα, αλλά εμείς ήμασταν στη χειρότερη κατάσταση. Αυτό έκανε τον αγώνα εξαιρετικά δύσκολη».

Όπως παραδέχθηκε η Ferrari, αναγκάστηκε να δώσει εντολή στους οδηγούς της να κάνουν «Lift & Coast» (σ.σ. πρώιμο σήκωμα του γκαζιού πριν το φρενάρισμα), προκειμένου να διατηρήσει τις θερμοκρασίες σε ελεγχόμενα επίπεδα, κάτι που επηρέασε άμεσα το ρυθμό και την πρόσφυσή τους.

Έλλειψη βελτίωσης και αγωνιστική κατρακύλα

Οι δυσκολίες συνεχίστηκαν και στρατηγικά. Στο Grand Prix του Μπακού, ο Λεκλέρ κινήθηκε στη μετριότητα και μάλιστα του ζητήθηκε να δώσει τη θέση του στον Χάμιλτον που κινούνταν ταχύτερα. Στη Σιγκαπούρη όχι απλά δεν είχε ρυθμό, αλλά έχανε συνεχώς έδαφος από τους πρωτοπόρους. Ο μοναδικός λόγος που δεν τερμάτισε πίσω από τον Χάμιλτον ήταν τα προβλήματα στο μονοθέσιο του Βρετανού

Παρόλα αυτά, ο Λεκλέρ υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν είναι η στρατηγική, αλλά η συνολική έλλειψη ταχύτητας της SF-25:

«Αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας. Δυστυχώς, δεν έχουμε το μονοθέσιο για να παλέψουμε με τις άλλες ομάδες. Η McLaren έχει κρατήσει σταθερά το προβάδισμα από την αρχή της χρονιάς, η Red Bull έκανε ένα βήμα μπροστά μετά τη Μόντσα, και τώρα η Mercedes είναι στο ίδιο επίπεδο. Εμείς απλώς μένουμε πίσω».

Με φανερή απογοήτευση, ο Λεκλέρ συνέχισε λέγοντας: «Δεν είναι εύκολο. Θες να παλέψεις για κάτι καλύτερο, αλλά νιώθουμε εγώ και ο Λιούις σαν επιβάτες μέσα στο μονοθέσιο. Δεν μπορούμε να εξάγουμε περισσότερα απ’ όσα μας δίνει».

Το SF-25, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι υποστροφικό αλλά ταυτόχρονα ασταθές και απρόβλεπτο, κάτι που κάνει δύσκολη την αξιοπιστία απόδοσης τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα.

«Η εικόνα που είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον θα είναι αυτή που θα έχουμε και στους υπόλοιπους αγώνες της χρονιάς», πρόσθεσε.