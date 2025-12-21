Η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο πρόγραμμα του Επάθλου Mega Four 4x4 για το 2026, επιβεβαιώνοντας έξι αγώνες σε ισάριθμες περιοχές της Ελλάδας.

Η αυλαία της νέας αγωνιστικής χρονιάς θα ανοίξει στις 14 και 15 Μαρτίου στην Πάτρα, η οποία θα φιλοξενήσει τον πρώτο γύρο του θεσμού. Έναν μήνα αργότερα, στις 25 και 26 Απριλίου, η δράση μεταφέρεται στο Αγρίνιο για τον δεύτερο αγώνα της σεζόν.

Ο τρίτος γύρος του Επάθλου Mega Four 4x4 είναι προγραμματισμένος για τις 23 και 24 Μαΐου στο Ναύπλιο, πριν από το μεγάλο καλοκαιρινό διάλειμμα. Η επανεκκίνηση του πρωταθλήματος θα γίνει στα Ιωάννινα, με τον τέταρτο γύρο να διεξάγεται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Η συνέχεια θα δοθεί στο Λασίθι, όπου στις 24 και 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο πέμπτος γύρος, ενώ η αυλαία της σεζόν θα πέσει στη Θεσσαλονίκη στις 21 και 22 Νοεμβρίου, με τον έκτο και τελευταίο αγώνα του Επάθλου για το 2026.

Πρόγραμμα του Επάθλου Mega Four 4x4 2026:

Πάτρα: 14-15 Μαρτίου

Αγρίνιο: 25-26 Απριλίου

Ναύπλιο: 23-24 Μαΐου

Ιωάννινα: 26-27 Σεπτεμβρίου

Λασίθι: 24-25 Οκτωβρίου

Θεσσαλονίκη: 21-22 Νοεμβρίου