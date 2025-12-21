Σαν Σήμερα: Κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία για την F1 (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Ανέκαθεν ο κόσμος της Formula 1 ήταν πηγή έμπνευσης για ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με τους αγώνες και ήταν απλοί θεατές. Ανάμεσά τους ο Τζον Φρανκενχάιμερ, δημιουργός της πρώτης ταινίας για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Επιπλέον, ένας άκρως επιτυχημένος οδηγός των 60’s γεννήθηκε πριν από 90 χρόνια ενώ ένας παγκόσμιος πρωταθλητής σε δύο τροχούς έφυγε από τη ζωή.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1935, γεννήθηκε ο Λορένζο Μπαντίνι. Ο Ιταλός αγωνίστηκε στην F1 από το 1961 έως το 1967 κυρίως με την Ferrari, καταγράφοντας αξιοσημείωτες επιδόσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η νίκη του στο Grand Prix Αυστρίας του 1964 και άλλα 7 βάθρα, αλλά και μια νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν (1963) όπως και στο Targa Florio (1965). Ο πολλά υποσχόμενος Μπαντίνι δυστυχώς σκοτώθηκε στο GP Μονακό του 1967, έπειτα από μια φρικιαστική σύγκρουση στο σικέιν «Νουβέλ» μετά το τούνελ.

Σαν σήμερα το 1962, ο Γκάρι Χόκινγκ, παγκόσμιος πρωταθλητής του παλιού MotoGP, σκοτώθηκε στις ελεύθερες δοκιμές ενόψει ενός μη-πρωταθληματικού Grand Prix της F1. Το συμβάν έγινε στην πίστα Ουέστμιντ της Νότιας Αφρικής. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως ο Χόκινγκ μετέβη στους τέσσερις τροχούς, επειδή θεωρούσε πιο επικίνδυνους τους αγώνες μοτοσικλετών. Γεννημένος στην Ουαλία αλλά μεγαλωμένος στη Νότια Ροδεσία (τωρινή Ζιμπάμπουε), ο Χόκινγκ ξεκίνησε να αγωνίζεται με μοτοσικλέτες στην Ευρώπη το 1958 και έκανε αίσθηση αμέσως, παίρνοντας το 1961 την θέση του θρύλου Τζον Σέρτις στην κυρίαρχη τότε MV Agusta. Κατέκτησε εμφατικά τους τίτλους των 350 και 500cc για την επόμενη χρονιά, αλλά αποσύρθηκε άμεσα μετά τον αγώνα του Isle of Man όταν σκοτώθηκε ο φίλος του, Τομ Φίλις. Επέστρεψε στη Ροδεσία και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στους αγώνες αυτοκινήτων, τους οποίους θεωρούσε κατά πολύ ασφαλέστερους. Η μοίρα ωστόσο έμελλε να του στερήσει τη ζωή στο Ουέστμιντ σε ηλικία μόλις 25 χρονών.

Σαν σήμερα το 1966, έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ η ταινία «Grand Prix» του παραγωγού Τζον Φρανκενχάιμερ, ένα από τα καλύτερα κινηματογραφικά φιλμ που δημιουργήθηκαν ποτέ με θέμα την Formula 1. Περιλαμβάνει πανέμορφες σκηνές, προερχόμενες από αγωνιστικά τριήμερα πολλών Grand Prix των 1960s. Σε αρκετές από αυτές τις σκηνές κάνουν την εμφάνισή τους θρυλικοί οδηγοί του σπορ, όπως ο Τζιμ Κλαρκ, ο Γκρέιαμ Χιλ και ο Τζακ Μπράμπαμ. Η τρίωρη ταινία «Grand Prix» τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερου μοντάζ, ήχου και ηχητικών εφέ, και συστήνεται ανεπιφύλακτα σε όλους τους λάτρεις των αγώνων ταχύτητας.

Φωτογραφίες: noticiacarlos/Twitter-X