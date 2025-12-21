Η ιταλική ομάδα στοχεύει στην ποιότητα και όχι απαραίτητα στην ποσότητα ενόψει της νέας εποχής της Formula 1 από την επόμενη χρονιά.

Η Formula 1 οδεύει προς τη μεγαλύτερη τεχνική αναδιάρθρωση των τελευταίων δεκαετιών ενόψει του 2026. Θα δούμε ριζικές αλλαγές τόσο στα μονοθέσια, τα οποία θα έχουν νέα αεροδυναμική φιλοσοφία όσο και στις μονάδες ισχύος, με την ηλεκτρική ενέργεια να αυξάνεται σημαντικά.

Λόγω των τεράστιων αλλαγών, αναμένεται να δούμε έναν «πόλεμο» αναβαθμίσεων ανάμεσα στις ομάδες, ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη χρονιά.

Ο βασικός περιοριστικός παράγοντας εξέλιξης

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ferrari, Φρεντερίκ Βασέρ, ο ρυθμός τεχνικής εξέλιξης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός, ωστόσο ένας απρόβλεπτος παράγοντας ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά την εικόνα των πρώτων αγώνων. Όπως εξήγησε ο Γάλλος, το βασικό εμπόδιο στην εισαγωγή αναβαθμίσεων δεν θα είναι πλέον η δυναμικότητα των αεροδυναμικών εργαλείων, αλλά οι περιορισμοί του cost cap.

«Ο παράγοντας που θα καθορίζει πότε και πώς θα φέρνεις αναβαθμίσεις δεν θα είναι η αεροσήραγγα, αλλά το οικονομικό κομμάτι του σπορ», τόνισε ο επικεφαλής της Ferrari, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έξυπνη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Το αυξημένο μεταφορικό κόστος

Ένα από τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν στις αρχές του 2026 είναι το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων, το οποίο περιλαμβάνει διαδοχικά Grand Prix εκτός Ευρώπης σε Αυστραλία, Κίνα και Ιαπωνία, πριν η Formula 1 επιστρέψει στη Μέση Ανατολή και το Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με τον Βασέρ, η μεταφορά μεγάλων αναβαθμίσεων, όπως ένα νέο πάτωμα, μπορεί να απορροφήσει δυσανάλογο ποσοστό του διαθέσιμου budget: «Αν στείλεις ένα πάτωμα στην Κίνα ή την Ιαπωνία, μπορεί να “κάψεις" το μισό budget εξέλιξης. Αντίθετα, μικρότερα εξαρτήματα, όπως ένα στοιχείο στην εμπρός αεροτομή, έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος».

Στρατηγική καθυστέρησης αναβαθμίσεων

Υπό αυτά τα δεδομένα, ομάδες όπως η Ferrari ενδέχεται να επιλέξουν να καθυστερήσουν την εισαγωγή σημαντικών πακέτων εξέλιξης μέχρι τον τρίτο ή τέταρτο αγώνα της σεζόν, όταν το πρωτάθλημα επιστρέψει σε πιο προσβάσιμες τοποθεσίες.

«Ίσως είναι πιο αποδοτικό να συνεχίσεις την εξέλιξη στο εργοστάσιο και να φέρεις τις αναβαθμίσεις όταν επιστρέψουμε στο Μπαχρέιν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βασέρ εκτιμά ότι σε αντίθεση με το 2025, όπου η αγωνιστική εικόνα παρέμεινε σχετικά σταθερή από το Μπαχρέιν έως το Άμπου Ντάμπι, το 2026 θα θυμίζει περισσότερο το 2022.

«Αν κάποιος είναι μπροστά στην αρχή του 2026, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μπροστά στο τέλος της χρονιάς ή το 2027».

