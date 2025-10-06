Ακόμα ένα εφιαλτικό αγωνιστικό τριήμερο για την ιταλική ομάδα στο 2025, στο οποίο δεν κατάφερε να διεκδικήσει ούτε το βάθρο.

Η Ferrari συνέχισε τη δύσκολη της πορεία στους τελευταίους αγώνες της Formula 1, καθώς το Grand Prix Σιγκαπούρης αποκάλυψε ξανά τα όρια της SF-25. Η Scuderia έχασε τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών από τη Mercedes, ενώ η Red Bull πλησίασε επικίνδυνα, επιβεβαιώνοντας την πρόοδό της με τις πρόσφατες αναβαθμίσεις.

Την ίδια στιγμή, η McLaren κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο των Κατασκευαστών για το 2025, με την ομάδα του Ουόκινγκ να βρίσκεται στο απόγειο της απόδοσής της. Στον αντίποδα, στο Μαρανέλο επικρατεί ανησυχία, καθώς η απόδοση της Ferrari φαίνεται να έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις Mercedes και Red Bull σε αγωνιστικό επίπεδο.

Racing under the Singapore lights 🌟 pic.twitter.com/EPZ0WA7wsV — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 5, 2025

Ατελείωτα προβλήματα στη Ferrari

Ο αγώνας στη Μαρίνα Μπέι αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος για τους δύο οδηγούς της Ferrari. Από τους πρώτους κιόλας γύρους, τόσο ο Σαρλ Λεκλέρ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον έλαβαν εντολή να κάνουν «Lift & Coast» για να ελέγχουν τις θερμοκρασίες των φρένων, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση που θα επηρέαζε και τη φθορά των ελαστικών. Όταν ένας οδηγός κάνει «Lift & Coast» σημαίνει πως αφήνει το πόδι από το γκάζι 100-200 μέτρα πριν το σημείο φρεναρίσματος για μια στροφή.

Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, παραδέχθηκε ότι η ομάδα δεν είχε προβλέψει την έκταση του προβλήματος:

«Από τον δεύτερο ή τρίτο γύρο αναγκαστήκαμε να εφαρμόζουμε “Lift & Coast” σε κάθε γύρο. Δεν είναι εύκολο να οδηγάς έτσι. Δεν πρόκειται μόνο για το να σηκώνεις το πόδι στο τέλος της ευθείας, αλλά πρέπει να προσαρμόζεις συνεχώς το σημείο φρεναρίσματος, να αλλάζεις ρυθμίσεις στο τιμόνι, να διαχειρίζεσαι μπροστινά και πίσω φρένα. Όλα αυτά σου κοστίζουν χρόνο το γύρο. Όταν μπορούσαμε να πιέσουμε, ο ρυθμός δεν ήταν κακός. Αλλά, δυστυχώς, για το 95% του αγώνα έπρεπε να κάνουμε διαχείριση. Ξέραμε ότι θα έχουμε κάποια ζητήματα, όμως δεν περιμέναμε να είναι τόσο έντονα».

That’s a wrap for Round 18 🇸🇬 pic.twitter.com/qVJoK2Znb6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 5, 2025

Ασφαλές το μονοθέσιο του Χάμιλτον

Η Ferrari έκανε μια διαφορετική στρατηγική με τον Χάμιλτον στο τέλος του αγώνα ώστε να διεκδικήσει την 5η θέση. Όμως ενώ ήταν σε απόσταση βολής από τον Κίμι Αντονέλι, τα εμπρός φρένα του υπερθερμάνθηκαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει πίσω και από τον Λεκλέρ.

Μετά τον αγώνα δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το πόσο ασφαλές ήταν αυτό που έκανε ο Χάμιλτον στο τέλος του αγώνα. Όμως ο Βασέρ ξεκαθάρισε λέγοντας:

«Το μονοθέσιο ήταν πάντα ασφαλές. Ο Λιούις δεν πίεζε υπερβολικά, προσαρμόζοντας τον ρυθμό του. Έχασε δευτερόλεπτα, αλλά έπρεπε να το κάνει για να κρατήσει τα φρένα ζωντανά».