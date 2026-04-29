H McLaren φέρνει σχεδόν «νέο» μονοθέσιο στο Μαϊάμι αλλά η Ferrari φαίνεται έτοιμη να κάνει την έκπληξη, ποντάροντας στην καινοτομία που τη χαρακτηρίζει φέτος.

Το Grand Prix του Μαϊάμι, o επόμενος φετινός αγώνας της Formula 1 το προσεχές Σαββατοκύριακο, δεν θα είναι μόνο ένας αγώνας ταχύτητας στην πίστα, αλλά και μια σκληρή μάχη στα εργοστάσια και στα σχεδιαστήρια. Οι Ferrari και McLaren αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντικά πακέτα αναβαθμίσεων, με πολλούς αναλυτές να κάνουν λόγο για μια άτυπη «μονομαχία» που θα κρίνει ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην καταδίωξη της Mercedes.

Η McLaren έχει ήδη δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες, αποκαλύπτοντας ότι στους επόμενους αγώνες θα εισάγει τόσα νέα μέρη που ουσιαστικά θα μιλάμε για μια νέα έκδοση της MCL40. Ωστόσο, η Ferrari, η οποία έχει δείξει μια ιδιαίτερη τάση προς την καινοτομία από την αρχή της σεζόν (με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανατρεπτική πίσω πτέρυγα που ήδη μελετούν οι ανταγωνιστές της), ίσως κάνει την έκπληξη στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μαϊάμι.

«Upgrade-off» στο Μαϊάμι

Ο πρώην οδηγός της F1, Τζόλιον Πάλμερ, μιλώντας στο podcast F1 Nation, έθεσε το πλαίσιο της αναμέτρησης, θεωρώντας δεδομένο ότι η Ferrari θα είναι τουλάχιστον η τρίτη ταχύτερη ομάδα, με το ερώτημα να παραμένει η σύγκριση με τη McLaren.

«Το πραγματικό ερώτημα είναι: πόσο καλό είναι το πακέτο αναβαθμίσεων της McLaren σε σύγκριση με αυτό της Ferrari; Γιατί ουσιαστικά οδηγούνται σε μια μονομαχία αναβαθμίσεων (upgrade-off) οδεύοντας προς το Μαϊάμι», δήλωσε ο Πάλμερ.

Ferrari, ο «σιωπηλός» καινοτόμος

Ενώ η McLaren μονοπωλεί το ενδιαφέρον με τις δηλώσεις της, ο πρώην οδηγός των IndyCar, Τζέιμς Χίντσκλιφ, προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τη Scuderia. Η τάση της Ferrari να παρουσιάζει εντυπωσιακές και «έξυπνες» λύσεις φέτος μπορεί να τη φέρει στην κορυφή της τεχνικής εξέλιξης αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σχολιάζοντας τις εκτιμήσεις του Πάλμερ, ο Χίντσκλιφ υπογράμμισε: «Θυμηθείτε, η Ferrari είναι η ομάδα που είχε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες μέχρι στιγμής, από την προετοιμασία της σεζόν έως τους πρώτους αγώνες. Ίσως όλοι τους υποτιμάμε, αλλά είναι η ομάδα που θα μπορούσε να φέρει τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές αναβαθμίσεις, γιατί αυτή είναι η τάση τους φέτος».

Με τις δύο ομάδες να αναζητούν το κρίσιμο δέκατο του δευτερολέπτου που θα τις φέρει πιο κοντά στις Mercedes, το Μαϊάμι αναμένεται να δώσει την πρώτη ξεκάθαρη απάντηση για το ποιος κερδίζει τη μάχη της εξέλιξης στο πρώτο μεγάλο ραντεβού των αναβαθμίσεων για το 2026.