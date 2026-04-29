Transport Show 2026: Πανόραμα φορτηγών και λεωφορείων

Την έκθεση Transport Show, διοργανώνει η Εκδόσεις Αγριμανάκη ΑΕ εκδότρια από το 1988 του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR.

Με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων κατασκευαστών φορτηγών και λεωφορείων, η έκθεση επαγγελματικών οχημάτων Transport Show 2026 ανοίγει τις πύλες της στο Metropolitan Expo έτοιμη να υποδεχτεί τον κόσμο των μεταφορών το τριήμερο 8 έως 10 Μαΐου.

Η 5η αυτή διοργάνωση, μεγαλύτερη κάθε προηγούμενης, θα παρουσιάσει όλα τα σύγχρονα μοντέλα για κάθε μεταφορική εφαρμογή: Τράκτορες και φορτηγά μεγάλων αποστάσεων, ρυμουλκούμενα, βαν αστικών μεταφορών/διανομών, λεωφορεία τουριστικά και υπεραστικά, πολυτελή minibus και άλλα επαγγελματικά οχήματα ηλεκτροκίνητα, ντίζελ ή εναλλακτικών καυσίμων.

Όπως αναφέρει η διοργανώτρια εταιρεία, θα πραγματοποιηθούν αρκετές πρώτες εμφανίσεις (πρεμιέρες) καινούργιων μοντέλων, αλλά και νέων αντιπροσωπειών που έρχονται στη χώρα μας.

Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 μ.μ. και θα παρευρεθούν εκπρόσωποι Περιφερειών, Επιμελητηρίων, Ομοσπονδιών Φορτηγών και λεωφορείων καθώς και στελέχη των κατασκευαστών από Ευρώπη και Κίνα.

Η είσοδος στην Transport Show είναι ελεύθερη για όλους τους επαγγελματίες.

Career Days: Παράλληλα με την έκθεση, θα διεξάγεται η εκδήλωση Career Days, μια πρωτοβουλία που φέρνει σε επαφή εταιρείες και επαγγελματίες οδηγούς με στόχο τη διερεύνηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών. Σημειώνεται, πως η έλλειψη οδηγών, αποτελεί σήμερα το μείζον πρόβλημα των μεταφορικών, τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων.