Τα αρνητικά αποτελέσματα στη Formula 1 και τα παράπονα Χάμιλτον - Λεκλέρ για την απόδοση του μονοθεσίου φέρνουν άμεσα εξελίξεις στη Scuderia Ferrari.

Την μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών διανύει η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα έχει να κερδίσει εδώ και 12 μήνες, από τις 27 Οκτωβρίου 2024 και το Grand Prix Μεξικού. Στο φετινό πρωτάθλημα η Ferrari κινδυνεύει να χάσει και την 3η θέση στη βαθμολογία από τη Red Bull Racing, η οποία παίρνει βαθμούς ουσιαστικά μόνο από τον Μαξ Φερστάπεν.

Το πρόσφατο Grad Prix Σιγκαπούρης φαίνεται πως ήταν η... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στη Ferrari. Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε 6ος και ο Λούις Χάμιλτον 8ος, με την υπερθέρμανση στα φρένα της SF-25 να αναγκάζει τους δύο οδηγούς να σηκώνουν το πόδι από το γκάζι! Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, είχε έντονο επεισόδιο με τον μηχανολόγο αγώνα, Ματέο Τινιονάλι.

Λεκλέρ: «Εγώ και ο Λιούις είμαστε απλά επιβάτες στο μονοθέσιο»

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, μέσα στις επόμενες μέρες - ή ακόμα και ώρες - θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη κορυφής στο Μαρανέλο, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ferrari Τζον Έλκαν (είναι ο εγγονός του Τζιάνι Ανιέλι) και του CEO, Μπενεντέτο Βίνια. Δεν αποκλείεται να αποφασίσουν ακόμα και απολύσεις σε ανώτατο επίπεδο.

Ο Βασέρ βρίσκεται στο... στόχαστρο, με τους επικριτές του να αναφέρουν ότι από τη στιγμή που επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Scuderia στα τέλη Ιουλίου, η Ferrari συγκέντρωσε σε 5 αγώνες μόλις 50 βαθμούς.