Kia Stonic: Οι κινητήρες του ανανεωμένου SUV

Το νέο Stonic θα κυκλοφορήσει με τον τρικύλινδρο 1.0 T-GDI, σε δύο εκδόσεις ισχύος.

Από τη Γερμανία αρχίζει την εμπορική του πορεία στην Ευρώπη το ανανεωμένο Kia Stonic. Το B-SUV δέχεται σχεδιαστικό φρεσκάρισμα, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός του και εκσυγχρονίζεται η γκάμα κινητήρων του.

Τ εντελώς νέο μέρος του Stonic παραπέμπει στα Picanto, Sportage αλλά και στα ηλεκτρικά μοντέλα της σειράς EV. Επανασχεδιασμένη είναι και η ουρά του αμαξώματος. Οι νέες ζάντες αλουμινίου είναι 16 και 17 ιντσών, με αποκλειστικό σχέδιο 17 ιντσών για το επίπεδο εξοπλισμού GT-Line.

Πιο ποιοτικό και digital το εσωτερικό του Stonic, με δύο οθόνες 12,3 ιντσών, μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα πολυμέσων. Νέο είναι το τιμόνι αλλά και ο επιλογέας του κιβωτίου. Η σουίτα τεχνολογιών υποβοήθησης του οδηγού (ADAS) περιλαμβάνει πλήθος συστημάτων, όπως ημιαυτόνομη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει τον τρικύλινδρο 1.0 turbo:

με 100 ίππους στη συμβατική έκδοση (μέση κατανάλωση 5,9 λ/100 χλμ)

με 115 ίππους στην υβριδική MHEV (μέση κατανάλωση 5,6-5,7 λ/100 χλμ)

Και οι δύο εκδόσεις μπορούν να συνδυαστούν είτε με μηχανικό 6άρι κιβώτιο είτε με 7τάχυτο διπλού συμπλέκτη DCT. Οι τιμές του νέου Kia Stonic αρχίζουν στη Γερμανία από τις 23.490 ευρώ.