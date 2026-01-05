O Νικόλας Τομπάζης πιστεύει πως οι μικρές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες της Formula 1 που είχαν μέχρι πέρυσι δεν θα συνεχιστούν και φέτος.

Η Formula 1 ετοιμάζεται να εισέλθει σε έναν νέο κύκλο κανονισμών το 2026, με τις εκτιμήσεις για την αγωνιστική ισορροπία να βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο. Ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, σκιαγράφησε τον τρόπο με τον οποίο αναμένει να εξελιχθεί η νέα σεζόν, αναγνωρίζοντας ότι τα πρώτα στάδια θα χαρακτηρίζονται από διαφοροποιήσεις, πριν επέλθει σταδιακή σύγκλιση.

Το 2026 φέρνει ένα εκτεταμένο πακέτο τεχνικών αλλαγών, που καθιστά το πρωτάθλημα εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες υβριδικές μονάδες ισχύος 50-50, η περαιτέρω ηλεκτροκίνηση και οι αναθεωρημένοι αεροδυναμικοί κανονισμοί, με τα μονοθέσια να γίνονται συνολικά μικρότερα και ελαφρύτερα.

A new era is arriving! 💪



We can't wait for the new 2026 Formula 1 cars to take to the track 🤩#F1 pic.twitter.com/kklhXM5D3U — Formula 1 (@F1) January 1, 2026

Οι κινητήρες στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τον Τομπάζη, ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης στην αρχή της σεζόν θα είναι οι μονάδες ισχύος, ιδίως λόγω της εισόδου νέων κατασκευαστών και των νέων τεχνικών προδιαγραφών.

«Θα περίμενα ότι αρχικά ο κινητήρας θα είναι ο κύριος παράγοντας διαφοροποίησης. Έχουμε νέους κατασκευαστές και νέους κανονισμούς για το ICE, οπότε είναι λογικό να υπάρξουν κάποιες διαφορές στην απόδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η FIA έχει θεσπίσει μηχανισμούς που επιτρέπουν τη σταδιακή ισοστάθμιση της απόδοσης μεταξύ των ομάδων, εκτιμώντας ότι τυχόν ανισότητες δεν θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

Νέα αεροδυναμική, νέες ισορροπίες

Πέρα από τις μονάδες ισχύος, ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA στάθηκε και στις πλήρως αναθεωρημένες αεροδυναμικές διατάξεις, οι οποίες αναμένεται να παράγουν διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις.

«Θα υπάρξουν λύσεις που θα αποδειχθούν καλύτερες και άλλες λιγότερο αποδοτικές. Ωστόσο, εκτιμώ ότι μέσα στους πρώτους έξι μήνες ή στο πρώτο έτος θα υπάρξει μια φυσική σύγκλιση. Δεν θα περίμενα το grid του 2026 να είναι τόσο κοντά όσο πέρυσι στην αρχή. Πιστεύω ότι, όταν επέλθει η σύγκλιση, το grid θα είναι πιο κοντά απ’ ό,τι ήταν το 2025», σημείωσε.

Συγκρατημένη αισιοδοξία από τη FIA

Παρά τα θετικά δείγματα, ο Τομπάζης τόνισε ότι η FIA δεν διαθέτει ακόμη πλήρη εικόνα, καθώς δεν έχει πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα από τις ομάδες.

«Δεν γνωρίζουμε πόση κάθετη δύναμη έχουν αυτή τη στιγμή ή πόση ιπποδύναμη αποδίδουν οι κινητήρες τους. Αρχικά θα υπάρξει κάποια διακύμανση, αλλά είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι η τελική σύγκλιση θα οδηγήσει σε πιο συμπαγές grid», εξήγησε.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion