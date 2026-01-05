Οι δυο παγκόσμιοι πρωταθλητές θα… βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάρουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο πρωταθλητής της Formula 1 για το 2025, Λάντο Νόρις, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των παραβόλων της superlicence για τη σεζόν 2026, ενώ από κοντά είναι και ο Μαξ Φερστάπεν.

Η FIA απαιτεί από κάθε οδηγό να πληρώσει για να του εκδοθεί η superlicence για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Formula 1, αν και στην πράξη το κόστος καλύπτεται συνήθως από τις ίδιες τις ομάδες. Το ποσό αποτελείται από ένα σταθερό τέλος, ύψους 11.842 ευρώ, καθώς και από ένα μεταβλητό σκέλος που υπολογίζεται με βάση τους βαθμούς που συγκέντρωσε ο οδηγός την προηγούμενη σεζόν.

Φερστάπεν και Νόρις στην κορυφή

Ο Νόρις συγκέντρωσε 423 βαθμούς στο πρωτάθλημα του 2025. Με χρέωση 2.392 ευρώ ανά βαθμό, το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβάλει για να πάρει μέρος στη σεζόν του 2026 διαμορφώνεται στα 1.023.658 ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό από τους 22 οδηγούς που θα συνθέσουν το grid εφέτος.

Αντίστοιχα, ο Μαξ Φερστάπεν, που ολοκλήρωσε τη σεζόν στη δεύτερη θέση, μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον Νόρις, θα κληθεί επίσης να καταβάλει ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Ολλανδός κατέχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο παράβολο στην ιστορία, καθώς για το 2024 είχε πληρώσει 1.217.900 ευρώ.

Λίγο κάτω βρίσκεται ο Όσκαρ Πιάστρι, μετά την τρίτη θέση του στο πρωτάθλημα.

Ελάχιστο κόστος για οδηγούς χωρίς βαθμούς

Στον αντίποδα, οδηγοί που δεν συγκέντρωσαν βαθμούς στο πρωτάθλημα του 2025 θα πληρώσουν μόνο το βασικό τέλος. Ο Φράνκο Κολαπίντο, που δεν σημείωσε βαθμό, θα καταβάλει 11.842 ευρώ, όπως και οι Άρβιντ Λίντμπλαντ (ο μοναδικός rookie της σεζόν), Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ, οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε αγώνα Formula 1 την περασμένη σεζόν.

Οδηγός Superlicence Fee 2026 Βαθμοί 2025 Λάντο Νόρις €1.023.658 423 Μαξ Φερστάπεν €1.018.874 421 Όσκαρ Πιάστρι €992.562 410 Τζορτζ Ράσελ €774.890 319 Σαρλ Λεκλέρ €590.706 242 Λιούις Χάμιλτον €384.994 156 Αντρέα Κίμι Αντονέλι €370.642 150 Άλεξ Άλμπον €186.458 73 Κάρλος Σάινθ €164.930 64 Φερνάντο Αλόνσο €145.794 56 Νίκο Χούλκενμπεργκ €133.834 51 Ίσακ Αντζάρ €133.834 51 Όλιβερ Μπέρμαν €109.914 41 Λίαμ Λόουσον €102.738 38 Έστεμπαν Οκόν €102.738 38 Λανς Στρολ €90.778 33 Πιερ Γκασλί €64.466 22 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο €57.290 19 Φράνκο Κολαπίντο €11.842 0 Άρβιντ Λίντμπλαντ €11.842 — Βάλτερι Μπότας €11.842 — Σέρχιο Πέρεζ €11.842 —

