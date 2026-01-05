F1 - Ποσά «μαμούθ» θα πληρώσουν Νόρις και Φερστάπεν για να τρέξουν το 2026

Στάθης Κοκκορόγιαννης
Οι δυο παγκόσμιοι πρωταθλητές θα… βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάρουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο πρωταθλητής της Formula 1 για το 2025, Λάντο Νόρις, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των παραβόλων της superlicence για τη σεζόν 2026, ενώ από κοντά είναι και ο Μαξ Φερστάπεν.

Η FIA απαιτεί από κάθε οδηγό να πληρώσει για να του εκδοθεί η superlicence για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Formula 1, αν και στην πράξη το κόστος καλύπτεται συνήθως από τις ίδιες τις ομάδες. Το ποσό αποτελείται από ένα σταθερό τέλος, ύψους 11.842 ευρώ, καθώς και από ένα μεταβλητό σκέλος που υπολογίζεται με βάση τους βαθμούς που συγκέντρωσε ο οδηγός την προηγούμενη σεζόν.

Φερστάπεν και Νόρις στην κορυφή

Ο Νόρις συγκέντρωσε 423 βαθμούς στο πρωτάθλημα του 2025. Με χρέωση 2.392 ευρώ ανά βαθμό, το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβάλει για να πάρει μέρος στη σεζόν του 2026 διαμορφώνεται στα 1.023.658 ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό από τους 22 οδηγούς που θα συνθέσουν το grid εφέτος.

 

Αντίστοιχα, ο Μαξ Φερστάπεν, που ολοκλήρωσε τη σεζόν στη δεύτερη θέση, μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον Νόρις, θα κληθεί επίσης να καταβάλει ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Ολλανδός κατέχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο παράβολο στην ιστορία, καθώς για το 2024 είχε πληρώσει 1.217.900 ευρώ.

Λίγο κάτω βρίσκεται ο Όσκαρ Πιάστρι, μετά την τρίτη θέση του στο πρωτάθλημα.

Ελάχιστο κόστος για οδηγούς χωρίς βαθμούς

Στον αντίποδα, οδηγοί που δεν συγκέντρωσαν βαθμούς στο πρωτάθλημα του 2025 θα πληρώσουν μόνο το βασικό τέλος. Ο Φράνκο Κολαπίντο, που δεν σημείωσε βαθμό, θα καταβάλει 11.842 ευρώ, όπως και οι Άρβιντ Λίντμπλαντ (ο μοναδικός rookie της σεζόν), Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ, οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε αγώνα Formula 1 την περασμένη σεζόν.

ΟδηγόςSuperlicence Fee 2026Βαθμοί 2025
Λάντο Νόρις€1.023.658423
Μαξ Φερστάπεν€1.018.874421
Όσκαρ Πιάστρι€992.562410
Τζορτζ Ράσελ€774.890319
Σαρλ Λεκλέρ€590.706242
Λιούις Χάμιλτον€384.994156
Αντρέα Κίμι Αντονέλι€370.642150
Άλεξ Άλμπον€186.45873
Κάρλος Σάινθ€164.93064
Φερνάντο Αλόνσο€145.79456
Νίκο Χούλκενμπεργκ€133.83451
Ίσακ Αντζάρ€133.83451
Όλιβερ Μπέρμαν€109.91441
Λίαμ Λόουσον€102.73838
Έστεμπαν Οκόν€102.73838
Λανς Στρολ€90.77833
Πιερ Γκασλί€64.46622
Γκαμπριέλ Μπορτολέτο€57.29019
Φράνκο Κολαπίντο€11.8420
Άρβιντ Λίντμπλαντ€11.842
Βάλτερι Μπότας€11.842
Σέρχιο Πέρεζ€11.842

@Photo credits: Getty Images/Redbullcontentpool.com

