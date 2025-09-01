Το νέο Stonic θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμο με τον 1.0 turbo βενζίνης, σε εκδόσεις με 100 και 115 ίππους.

Στη ριζική ανανέωση του Stonic προχώρησε η Kia. Το B-SUV ήταν το πιο... γερασμένο μοντέλο στη γκάμα της κορεάτικης μάρκας και το εκτεταμένο facelift ήταν επιβεβλημένο. Το μήκους 4,16 μέτρων αμάξωμα ενσωματώνει τη σχεδιαστική γλώσσα «Opposites United» της Kia και αποκτά νέο εσωτερικό με ψηφιακό ταμπλό.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει αποκλειστικά το τρικύλινδρο σύνολο των 998 κ.εκ, όμως σε έκδοση τόσο συμβατική όσο και με ήπιο υβριδικό σύστημα (με μηχανικό κιβώτιο ή αυτόματο DCT).

Εντελώς νέο το εμπρός μέρος του Stonic, παραπέμπει στα Picanto, Sportage αλλά και στα ηλεκτρικά μοντέλα της σειράς EV. Επανασχεδιασμένη είναι και η ουρά του αμαξώματος. Οι νέες ζάντες αλουμινίου είναι 16 και 17 ιντσών, με αποκλειστικό σχέδιο 17 ιντσών για το επίπεδο εξοπλισμού GT-Line.

Πιο ποιοτικό και digital το εσωτερικό του Stonic, με δύο οθόνες 12,3 ιντσών, μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα πολυμέσων. Νέο είναι το τιμόνι αλλά και ο επιλογέας του κιβωτίου. Η σουίτα τεχνολογιών υποβοήθησης του οδηγού (ADAS) περιλαμβάνει πλήθος συστημάτων, όπως ημιαυτόνομη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει τον τρικύλινδρο 1.0 turbo:

με 100 ίππους στη συμβατική έκδοση

με 115 ίππους στην υβριδική MHEV

Και οι δύο εκδόσεις μπορούν να συνδυαστούν είτε με μηχανικό 6άρι κιβώτιο είτε με 7τάχυτο διπλού συμπλέκτη DCT.