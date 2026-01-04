Με ένα ασύλληπτο 96% στις πωλήσεις EV για το 2025, οι Σκανδιναβοί ολοκληρώνουν την «πράσινη» επανάσταση, την οποία χρηματοδότησαν –παραδόξως– με το δικό τους πετρέλαιο.

Η 1η Ιανουαρίου 2026 βρήκε τη Νορβηγία σε έναν δικό της, μοναδικό κόσμο. Τα επίσημα στοιχεία για το 2025 σφράγισαν μια ιστορική επικράτηση: το 95,9% των νέων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν ήταν αμιγώς ηλεκτρικά (BEV). Μάλιστα, τον Δεκέμβριο το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε στο 98%, καθώς οι καταναλωτές έσπευσαν να προλάβουν τις αλλαγές στον ΦΠΑ που τέθηκαν σε ισχύ από την αρχή του χρόνου.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της εξαφάνισης των θερμικών κινητήρων, σε ολόκληρη τη χρονιά πουλήθηκαν μόλις 487 βενζινοκίνητα αυτοκίνητα σε όλη τη χώρα, ενώ το Tesla Model Y αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής σημειώνοντας ρεκόρ πωλήσεων.

Το οξύμωρο: Ηλεκτροκίνηση με «άρωμα» αργού πετρελαίου

Εδώ κρύβεται η μεγάλη ειρωνεία που κάνει τη νορβηγική περίπτωση μοναδική. Η Νορβηγία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στη Δυτική Ευρώπη, παράγοντας περίπου 2,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Το οξύμωρο είναι ότι τα τεράστια έσοδα από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων είναι αυτά που επέτρεψαν στο κράτος να δημιουργήσει το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο και να προσφέρει τις γενναιόδωρες επιδοτήσεις που κατέστησαν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φθηνότερα από τα συμβατικά. Ουσιαστικά, η Νορβηγία χρηματοδοτεί την εσωτερική της «πράσινη» μετάβαση πουλώντας τα ορυκτά της καύσιμα στον υπόλοιπο πλανήτη.

Το τέλος της «δωρεάν» ηλεκτροκίνησης

Θεωρώντας ότι η αποστολή εξετελέσθη, η νορβηγική κυβέρνηση αποφάσισε ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί πλέον να σταθεί στα πόδια της χωρίς «τεχνητή αναπνοή». Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2026 τέθηκαν σε ισχύ σημαντικές περικοπές στα κίνητρα:

Περιορισμός του ΦΠΑ: Η πλήρης απαλλαγή από τον ΦΠΑ (25%) πλέον ισχύει μόνο για τις πρώτες 300.000 κορώνες (περίπου 25.600 ευρώ) της αξίας του αυτοκινήτου, από 500.000 κορώνες (περίπου 42.700 ευρώ) που ίσχυε μέχρι πέρυσι. Για ένα μέσο ηλεκτρικό SUV, αυτό μεταφράζεται σε μια επιβάρυνση περίπου 50.000 κορωνών (4.700 ευρώ).

Νέος φόρος βάρους: Εισάγεται αυξημένη επιβάρυνση βάσει του βάρους του οχήματος, που αγγίζει τα 1,9 σεντς ανά κιλό (για κάθε 100 κιλά), επιβαρύνοντας τα ηλεκτρικά λόγω του βάρους των μπαταριών τους.

Περικοπή προνομίων: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χάνουν τη δωρεάν διέλευση από διόδια και φέρι, καθώς και την ελεύθερη στάθμευση, με τις χρεώσεις να φτάνουν πλέον έως και το 70% των τιμών που πληρώνουν τα συμβατικά οχήματα.

Η Tesla στην κορυφή και η Ford σε ρόλο... πυροσβέστη

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Tesla ήταν η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις, καταλαμβάνοντας το 19,1% της αγοράς. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη στο τέλος του έτους, που η Ford αναγκάστηκε να ανακατευθύνει εκατοντάδες αυτοκίνητα που προορίζονταν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες προς τη Νορβηγία, ώστε να ικανοποιηθούν οι παραγγελίες πριν την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος το 2026.

Την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη κάνει δεύτερες σκέψεις για την ηλεκτροκίνηση και την απαγόρευση των θερμικών κινητήρων το 2035, η Νορβηγία έχει ήδη τερματίσει τη διαδρομή, αποδεικνύοντας ότι με τις κατάλληλες πολιτικές, το μέλλον μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα.

