Από Ολυμπιονίκης σε καταζητούμενο του FBI με ταχύτητα… MotoGP

Μια τρομερή συλλογή μοτοσικλετών αξίας έως 40 εκατ. δολαρίων (37 εκατ. ευρώ) κατασχέθηκε σε υπόθεση διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αρχές στο Μεξικό προχώρησαν στην κατάσχεση μιας τεράστιας συλλογής μοτοσικλετών υψηλής αξίας, η οποία φέρεται να ανήκει στον Ράιαν Γουέντινγκ, πρώην Ολυμπιονίκη στο snowboard και σήμερα έναν από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πολλαπλών ενταλμάτων έρευνας και αποκάλυψε δεκάδες -αν όχι εκατοντάδες- μοτοσικλέτες, αποθηκευμένες σε εγκαταστάσεις τύπου αποθήκης. Η συνολική αξία της συλλογής εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει τα 40 εκατομμύρια δολάρια (36,8 εκατομμύρια ευρώ).

Στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα διακρίνονται σειρές από εξαιρετικά σπάνιες και αγωνιστικές μοτοσικλέτες, αρκετές από τις οποίες μοιάζουν με αυθεντικά MotoGP bikes, συνδεδεμένα με κορυφαία ονόματα του σπορ, όπως ο Βαλεντίνο Ρόσι, ο Μαρκ Μάρκεθ και ο Χόρχε Λορένθο. Το αν πρόκειται για αυθεντικές εργοστασιακές μοτοσικλέτες ή για αγωνιστικές replica δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Από την Ολυμπιάδα στο οργανωμένο έγκλημα

Ο Γουέντινγκ, Καναδός υπήκοος σήμερα 44 ετών, είχε αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι. Το 2009 καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για συνωμοσία διακίνησης κοκαΐνης και αποφυλακίστηκε το 2010. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, αμέσως μετά την αποφυλάκισή του φέρεται να δημιούργησε εκ νέου διεθνές δίκτυο διακίνησης, με μεταφορές εκατοντάδων κιλών κοκαΐνης από την Κολομβία προς τη Βόρεια Αμερική.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και εμπλοκή σε δολοφονίες, με τις αρχές να τον κατατάσσουν πλέον στη λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων παγκοσμίως.

Για την τύχη της συλλογής μοτοσικλετών δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση. Αν πάντως καταλήξει σε δημοπρασία, θα πρόκειται ίσως για το πιο… παράδοξο «garage sale» που έχει δει ποτέ ο κόσμος των δύο τροχών.

