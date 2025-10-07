Η νέα κορυφαία έκδοση του Fabia φθάνει σε μέγιστη ταχύτητα τα 228 χλμ/ώρα.

Μία νέα έκδοση, περιορισμένης παραγωγής, του Fabia παρουσίασε η Skoda. Το Fabia 130 τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας του σουπερμίνι, φέροντας σχεδιαστικές λεπτομέρειες, σπορ στήσιμο και ισχυρότερο κινητήρα που το κάνουν να ξεχωρίζει.

Ο αριθμός 130 παραπέμπει στα 130 χρόνια που συμπληρώνει φέτος η Skoda αλλά και στο αγωνιστικό Skoda 130 RS που έκανε ντεμπούτο πριν μισό αιώνα, το 1975. Στο ακόλουθο βίντεο παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες στο αμάξωμα και την καμπίνα που κάνουν ξεχωριστό το Fabia 130.

Το Fabia 130 - διαθέσιμο σε λευκό, μπλε, κόκκινο και μαύρο χρώμα αμαξώματος - βασίζεται στην έκδοση Monte Carlo, από την οποία διατηρεί το χαμηλωμένο κατά 15 χιλιοστά πλαίσιο. Ο 1.5 TSI έχει κερδίσει 27 ίππους και για την περίσταση αποδίδει 177 ίππους κάτω από το καπό του αυτοκινήτου. Επεμβάσεις έχουν γίνει και στη λειτουργία του επτατάχυτου DSG, για πιο γρήγορες αλλαγές σχέσεων.

Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 7,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 228 χλμ/ώρα, καθιστώντας το νέο μοντέλο ως το γρηγορότερο Fabia παραγωγής στην ιστορία. Ο οδηγός μπορεί να απενεργοποιήσει το traction control, ενώ επιλέγοντας τη λειτουργία ESC Sport απολαμβάνει πιο δυναμική συμπεριφορά σε δρόμο με στροφές, με πιο αργή εμπλοκή του ESC.