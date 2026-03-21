Με τον τίτλο του European Car of the Year στις αποσκευές της, η νέα Mercedes-Benz CLA συστήνεται στο ελληνικό κοινό συνδυάζοντας την AI τεχνολογία με την απόλυτη αποδοτικότητα.

Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz CLA είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μαζί της μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας: τον τίτλο του European Car of the Year 2026. Το μοντέλο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), η οποία σχεδιάστηκε εξαρχής για να υποστηρίζει τόσο προηγμένα ηλεκτρικά όσο και υβριδικά συστήματα κίνησης.

Σχεδιαστικά, η νέα CLA διατηρεί τη δυναμική σιλουέτα τύπου coupé με τη χαμηλή γραμμή οροφής, αλλά εισάγει νέα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει ακαριαία, όπως η φωτιζόμενη μάσκα ψυγείου και τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα αστεριού.

Ψηφιακός βοηθός με «ενσυναίσθηση» και τεχνητή νοημοσύνη

Η πραγματική επανάσταση συμβαίνει στο εσωτερικό. Η CLA είναι το πρώτο μοντέλο που ενσωματώνει το νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο συνοδεύεται από την τέταρτη γενιά του συστήματος MBUX. Το σύστημα αυτό αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη της Microsoft (ChatGPT-4o) και της Google (Gemini), επιτρέποντας στον οδηγό να συνομιλεί με το αυτοκίνητο με φυσικό τρόπο, σχεδόν σαν να μιλάει σε έναν φίλο.

Στο ταμπλό κυριαρχεί η προαιρετική MBUX Superscreen, μια ενιαία γυάλινη επιφάνεια που εκτείνεται σε όλο το πλάτος και περιλαμβάνει τρεις οθόνες (οδηγού, κεντρική και συνοδηγού). Μάλιστα, ο συνοδηγός έχει πρόσβαση σε περισσότερες από 40 εφαρμογές και video streaming.

Υβριδική τεχνολογία και τιμές στην Ελλάδα

Κατά το λανσάρισμα, οι Έλληνες πελάτες μπορούν να επιλέξουν την υβριδική έκδοση 48V, η οποία συνδυάζει έναν νέο τετρακύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο οκτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (8F-eDCT). Το σύστημα επιτρέπει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε αστικές ταχύτητες, ενώ η κατανάλωση για την CLA 180 ξεκινά από τα μόλις 4,9 λίτρα/100 χλμ.

Οι τιμές της νέας Mercedes-Benz CLA στην Ελλάδα ξεκινούν από τις 49.950 ευρώ.

Μοντέλο Ισχύς (hp) Μετάδοση Τιμή (Ευρώ) CLA 180 156 Εμπρός 49.950 CLA 200 184 Εμπρός 54.900 CLA 200 4MATIC 184 Τετρακίνηση 57.900 CLA 220 211 Εμπρός 58.800 CLA 220 4MATIC 211 Τετρακίνηση 61.400

Η ασφάλεια στο προσκήνιο

Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με το πακέτο MB.DRIVE, το οποίο περιλαμβάνει υπερσύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου SAE Level 2, όπως το Lane Change Assist που επιτρέπει την αλλαγή λωρίδας με ένα απλό πάτημα του φλας.