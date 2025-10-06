Ο Βρετανός υπερασπίστηκε τον εαυτό του μετά τη σκληρή κριτική που δέχθηκε για το προσπέρασμα που έκανε στη Σιγκαπούρη στον teammate του.

Στην εκκίνηση του Grand Prix Σιγκαπούρης, ο Λάντο Νόρις έκανε μια επιθετική κίνηση από την εσωτερική πλευρά στην τρίτη στροφή, προσπαθώντας να περάσει τον Όσκαρ Πιάστρι. Ωστόσο, έπειτα από μικρή επαφή με το πίσω μέρος της RB21 του Μαξ Φερστάπεν, η MCL39 του αποσταθεροποιήθηκε οδηγώντας τον σε διόρθωση κι έπειτα σε επαφή με τον teammate του.

Παρά το περιστατικό, και οι δύο οδηγοί συνέχισαν χωρίς ζημιές, με τον Νόρις να προσπερνά τον Πιάστρι.

Η στάση του Πιάστρι

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Πιάστρι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσω ασυρμάτου για την κίνηση του Νόρις. Ο μηχανικός του, Τομ Στάλαρντ, του απάντησε ότι ο Λάντο «έπρεπε να αποφύγει τον Verstappen».

Ο Αυστραλός απάντησε αιχμηρά: «Αν χρειάζεται να αποφύγει έναν άλλο οδηγό πέφτοντας πάνω στον teammate του, τότε αυτό δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα αποφυγής».

Ο Νόρις υπερασπίστηκε τον εαυτό του

Ο Νόρις εξήγησε ότι η κίνησή του δεν ήταν λανθασμένη, αλλά αποτέλεσμα των δύσκολων συνθηκών της πίστας:

«Η εκκίνηση ήταν καλή. Από τη δεξιά πλευρά του grid είχα καλή πρόσφυση, πήρα καλή εκτόξευση και τοποθετήθηκα σωστά για τις πρώτες στροφές. Μπήκα δυνατά στην εσωτερική του Oscar, αλλά η πίστα ήταν ακόμα βρεγμένη και γλιστρούσε. Νομίζω ότι ακούμπησα λίγο το πίσω μέρος του Μαξ και αυτό με έκανε να ανοίξω τη γραμμή μου. Δεν υπήρχε κάτι παραπάνω από αυτό».

Μετά τον αγώνα, ο Norris υπερασπίστηκε πλήρως τη στάση του, δηλώνοντας πως κάθε οδηγός στη Formula 1 θα έκανε την ίδια κίνηση:

«Θα το ξαναδώ, φυσικά, αλλά πιστεύω ότι οποιοσδήποτε στη θέση μου θα έκανε το ίδιο. Αν με κατηγορείς επειδή εκμεταλλεύτηκα ένα μεγάλο άνοιγμα στην εσωτερική, τότε μάλλον δεν πρέπει να είσαι στη Formula 1. Το μόνο που έγινε είναι πως υπολόγισα λίγο λάθος πόσο κοντά ήμουν στον Μαξ, αλλά αυτό είναι μέρος των αγώνων. Δεν υπήρχε ζημιά, και πιστεύω πως θα περνούσα έτσι κι αλλιώς τον Όσκαρ, γιατί είχα την εσωτερική γραμμή και εκείνος ήταν στη βρόμικη πλευρά της πίστας. Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να έχω επαφή με τον teammate μου», δήλωσε ο Βρετανός.

