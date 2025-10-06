Η Dacia ανεβαίνει επίπεδο χωρίς να αλλάζει χαρακτήρα

Η Dacia του σήμερα είναι μια μάρκα που ωριμάζει, με πιο αποδοτικούς κινητήρες και υβριδική τεχνολογία που παντρεύει την απλότητα με τη σύγχρονη τεχνολογία – Αποστολή στη Γαλλία: Κώστας Παστρίμας.

Για χρόνια, η Dacia υπήρξε το απόλυτο «value brand» της ευρωπαϊκής αγοράς. Η εταιρεία που συνδέθηκε με την προσιτή τιμή και τη στιβαρή, απλή μηχανολογία, βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση ωρίμανσης. Χωρίς να απαρνείται τη φιλοσοφία της, εξελίσσεται μεθοδικά σε μια μάρκα που προσφέρει περισσότερη τεχνολογία, καλύτερη ποιότητα και πιο εκλεπτυσμένη αισθητική - πάντα με οδηγό την ουσία και όχι την υπερβολή.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώθηκε με τον πιο σαφή τρόπο στο πρόσφατο «Dacia Product Days» που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Εκεί, η μάρκα παρουσίασε όχι μόνο ανανεωμένες εκδόσεις των γνωστών της μοντέλων, αλλά και ένα νέο concept, το Dacia Hipster, που δείχνει με τόλμη το μέλλον της εταιρείας (διάβασε περισσότερα εδώ). Παράλληλα όμως με τη σχεδιαστική τόλμη, η Dacia κάνει ένα ουσιαστικό τεχνολογικό άλμα. Στην γκάμα της μπαίνουν νέοι κινητήρες, πιο αποδοτικά υβριδικά συστήματα και ακόμα πιο έξυπνες λύσεις διπλού καυσίμου σε συνδυασμό με τετρακίνηση.

Νέα εποχή για τα Sandero, Sandero Stepway και Jogger

Η Dacia συνεχίζει την ανοδική της πορεία με την ανανέωση των τριών πιο εμπορικών μοντέλων της: Sandero, Sandero Stepway και Jogger. Οι αλλαγές δεν είναι απλώς αισθητικές, αλλά σηματοδοτούν ένα βήμα εξέλιξης για τη μάρκα, με στόχο να προσφέρει περισσότερη τεχνολογία, αποδοτικότητα και ποιότητα, χωρίς να απομακρύνεται από τη φιλοσοφία της «έξυπνης απλότητας».

Εξωτερικά, τα μοντέλα υιοθετούν τη νέα φωτιστική υπογραφή LED της Dacia, με το χαρακτηριστικό ανεστραμμένο «Τ» που συνδέεται με τη μάσκα μέσω μιας σειράς λευκών pixel, προσδίδοντας πιο δυναμική και μοντέρνα όψη. Το νέο υλικό Starkle, που περιέχει 20% ανακυκλωμένα πλαστικά και δεν απαιτεί βαφή, χρησιμοποιείται στους προφυλακτήρες και τα προστατευτικά των φτερών, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πιο φρέσκια και λειτουργική. Ο πίνακας οργάνων είναι πλέον ψηφιακός, η οθόνη αφής έχει μεγαλώσει στις 10 ίντσες με συνδεδεμένη πλοήγηση, ενώ το νέο τιμόνι και τα υφάσματα στα καθίσματα αποπνέουν υψηλότερη ποιότητα. Παράλληλα, όλα τα μοντέλα ενσωματώνουν το σύστημα YouClip, ένα πρακτικό δίκτυο υποδοχών για την τοποθέτηση αξεσουάρ όπως θήκες, βάσεις κινητών ή σακούλες αγορών.

Η ουσία όμως κρύβεται κάτω από το καπό. Ο νέος υβριδικός κινητήρας 155 ίππων (1.8 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο) εξασφαλίζει έως και 10% χαμηλότερη κατανάλωση και εκπομπές ρύπων σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα Hybrid 140. Τοποθετείται αρχικά στο Jogger και θα ακολουθήσει στο Sandero Stepway το 2026.

Παράλληλα, η Dacia παρουσιάζει το Eco-G 120, τον νέο κινητήρα διπλού καυσίμου (LPG και βενζίνη) με 120 ίππους και -για πρώτη φορά- αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η χωρητικότητα των δεξαμενών υγραερίου έχει αυξηθεί σημαντικά, προσφέροντας αυτονομία έως 1.590 χιλιομέτρων σε συνδυασμένη χρήση. Η γκάμα ολοκληρώνεται με τον βελτιωμένο TCe 100 για τα Sandero και Logan, που αποδίδει πλέον 100 ίππους (αντί 90).

Στο πεδίο της τεχνολογίας και της ασφάλειας, τα νέα μοντέλα εξοπλίζονται με αυτόματα φώτα, κάμερα πολλαπλής θέασης, αναδιπλούμενους καθρέφτες, επαγωγικό φορτιστή για κινητό και βελτιωμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, όπως αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης και ειδοποίηση απροσεξίας οδηγού.

Bigster και Duster: Η Dacia περνά στην εποχή της «έξυπνης» τετρακίνησης

Η Dacia έχει αποφασίσει να αλλάξει επίπεδο – και τα νέα Duster και Bigster είναι η πιο απτή απόδειξη. Τα δύο SUV, σύμβολα του «value for money» χαρακτήρα της μάρκας, εισέρχονται στη νέα εποχή με τεχνολογία που ξεπερνά τις προσδοκίες: υβριδικά συστήματα 48V, ηλεκτρική τετρακίνηση και έκδοση διπλού καυσίμου LPG/βενζίνης συνυπάρχουν κάτω από το ίδιο λογότυπο, επαναπροσδιορίζοντας το τι σημαίνει «προσιτή καινοτομία».

Η μεγάλη είδηση αφορά τη νέα υβριδική 48V πλατφόρμα, που προσφέρει την ισχύ και τη ροπή ενός turbo βενζινοκινητήρα, με την οικονομία και την ευελιξία ενός εξηλεκτρισμένου συστήματος. Ο νέος 1.2 TCe 130 Hybrid 48V είναι ένας τρικύλινδρος κινητήρας με ήπια υβριδική υποβοήθηση, που αποδίδει 130 ίππους και προσφέρει έως 10% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με έναν αντίστοιχο θερμικό κινητήρα. Το σύστημα υποστηρίζεται από ηλεκτροκινητήρα 48V που λειτουργεί τόσο ως μίζα-γεννήτρια όσο και ως υποβοήθηση επιτάχυνσης, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ομαλότερη λειτουργία.

Αλλά η πραγματική καινοτομία βρίσκεται στην τετρακίνηση. Η Dacia εγκαταλείπει τη συμβατική μετάδοση με άξονα και διαφορικά, υιοθετώντας ένα e-4WD σύστημα που βασίζεται σε ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Έτσι, η ισχύς μεταφέρεται ηλεκτρικά στους πίσω τροχούς, χωρίς μηχανική σύνδεση με τον κινητήρα εμπρός, μειώνοντας βάρος και απώλειες. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη απόδοση, ταχύτερη απόκριση σε μεταβολές πρόσφυσης και σημαντικά μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με τις κλασικές τετρακίνητες λύσεις.

Σε αυτό το τεχνολογικό υπόβαθρο έρχεται να προστεθεί και η νέα έκδοση LPG 4x4, που χρησιμοποιεί τον κινητήρα 1.2 TCe 130 Eco-G. Με δυνατότητα λειτουργίας τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο, προσφέρει 40% χαμηλότερο κόστος χρήσης και αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χλμ., χωρίς να χάνει τίποτα σε επιδόσεις. Είναι ίσως η πιο έξυπνη πρόταση της Dacia για αγορές όπως η ελληνική, όπου το LPG παραμένει δημοφιλές και προσιτό.

Σχεδιαστικά, το νέο Duster παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμο, αλλά πιο μυώδες και ώριμο. Το εμπρός μέρος με τη νέα υπογραφή LED “Y-shape” και οι φαρδύτεροι ώμοι δίνουν πιο premium αίσθηση, ενώ στο εσωτερικό η αναβάθμιση είναι εμφανής: ψηφιακός πίνακας οργάνων 7’’, οθόνη infotainment 10’’, νέα εργονομία και περισσότερα, πιο ποιοτικά υλικά.

Το Bigster, από την άλλη, είναι η ναυαρχίδα μιας νέας Dacia που κοιτάζει πλέον την κατηγορία C-SUV στα μάτια. Με μήκος σχεδόν 4,6 μέτρα, προσφέρει ευρύχωρο εσωτερικό και πορτμπαγκάζ πάνω από 500 λίτρα, ενώ η νέα πλατφόρμα CMF-B εξασφαλίζει στιβαρότητα, χαμηλό βάρος και δυνατότητα εξέλιξης για πλήρη εξηλεκτρισμό στο μέλλον.

Μια μάρκα που ωριμάζει

Η Dacia δείχνει να έχει βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα. Από το ανατρεπτικό concept Hipster μέχρι τα νέα Sandero, Jogger και Duster LPG 4x4, η στρατηγική της χτίζεται πάνω σε μια σαφή ιδέα: «εξέλιξη χωρίς αλλοίωση του χαρακτήρα». Η μάρκα που κάποτε θεωρούνταν «απλώς οικονομική», γίνεται τώρα εναλλακτική με ουσία - προσιτή, αλλά σύγχρονη, απλή, αλλά τεχνολογικά ώριμη. Και καθώς η αυτοκίνηση αλλάζει ραγδαία, η Dacia δείχνει πως μπορεί να ανεβαίνει επίπεδο, χωρίς να ξεχνά ποια είναι.

