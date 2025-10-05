O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing παραδέχτηκε ότι η 2η θέση ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να πετύχει στη Σιγκαπούρη.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης ολοκληρώθηκε με τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ και τον Μαξ Φερστάπεν να υπερασπίζεται με επιτυχία τη 2η θέση από τον Λάντο Νόρις. Η βαθμολογική διαφορά του Ολλανδού από το δίδυμο της McLaren μειώθηκε, όχι όμως τόσο που να αυξάνει σημαντικά τις ελπίδες του Ολλανδού για τον πέμπτο παγκόσμιο τίτλο.

Ο οδηγός της Red Bull Racing αναφέρθηκε στην επιλογή της αυστριακής ομάδας να εκκινήσει με την μαλακή γόμα ελαστικών στην ΡΒ21. «Η πίστα στέγνωνε και εκκινούσα από τη βρώμικη πλευρά του grid. Οπότε δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό με την ομάδα. Δεν απέδωσε, οπότε το πρώτο stint με τα ελαστικά μαλακής γόμας ήταν ουσιαστικά να επιβιώσουμε με αυτά. Και να μεγαλώσουμε το stint ώστε να βάλουμε μετά ελαστικά σκληρής γόμας».

Ο Φερστάπεν δεν έμεινε ικανοποιημένος με το ρυθμό του μονοθεσίου, άρα η 2η θέση ήταν το μάξιμουμ στην Μαρίνα Μπέι. «Όλος ο αγώνας ήταν αρκετά δύσκολος, περισσότερο από όσο ήλπιζα. Πρέπει να κατανοήσουμε τι πήγε λάθος για εμάς σήμερα. Σε αυτή την πίστα, ακόμα και αν έχεις καλύτερο ρυθμό δεν μπορείς να προσπεράσεις. Εκτός αν συμβεί κάτι τρελό. Η δεύτερη θέση ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πάρουμε».