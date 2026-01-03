Ο Αυστραλός μιλά για τη δύσκολη χρονιά εκτός grid, τη δημόσια ρήξη με την Alpine και το πώς αυτή η περίοδος διαμόρφωσε τη νοοτροπία του στη Formula 1.

Ο Όσκαρ Πιάστρι μίλησε για το πιο πολυσυζητημένο επεισόδιο της καριέρας του, την υπόθεση συμβολαίων του 2022 που τον έφερε απέναντι στην Alpine και τελικά στο cockpit της McLaren. Μιλώντας σε βίντεο του επίσημου καναλιού της Formula 1, ο Αυστραλός περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως «σκληρή», κυρίως επειδή έμεινε εκτός αγώνων τη χρονιά που περίμενε να κάνει το μεγάλο του βήμα.

«Ήταν σίγουρα μια δύσκολη περίοδος. Για έναν οδηγό αγώνων, το να μη τρέχει είναι πάντα το χειρότερο. Από την άλλη, μου έδωσε την ευκαιρία να δω κάποια πράγματα απ’ έξω: πώς λειτουργεί ένα αγωνιστικό τριήμερο, τι σημαίνουν οι υποχρεώσεις προς τα media και τους χορηγούς, ο ρυθμός ολόκληρης της σεζόν. Έμαθα πράγματα, αλλά δεν ήταν εύκολο», ανέφερε.

Το αδιέξοδο με την Alpine

Η κατάσταση στην Alpine είχε γίνει περίπλοκη, με τρεις οδηγούς για δύο θέσεις: τους Φερνάντο Αλόνσο, Εστεμπάν Οκόν και τον ίδιο. Όταν η ομάδα ανακοίνωσε δημόσια την προαγωγή του χωρίς υπογεγραμμένο συμβόλαιο, ο Πιάστρι αντέδρασε ανοιχτά, σε μια κίνηση που προκάλεσε σεισμό στο paddock. «Ήξερα ότι θα γινόταν μεγάλη ιστορία. Υπήρχαν λόγοι γι’ αυτό που έκανα. Δεν ήταν απλώς μια παρόρμηση. Τότε δεν είχε καθόλου πλάκα, σήμερα όμως μπορώ να το δω και με λίγο χιούμορ», παραδέχτηκε.

Η απόφαση της Επιτροπής Αναγνώρισης Συμβολαίων δικαίωσε τη McLaren και άνοιξε τον δρόμο για το ντεμπούτο του στη Formula 1. «Όταν τελικά μπήκα στο grid, ήταν απίστευτη στιγμή. Και ταυτόχρονα συνειδητοποιείς ότι όσα έχεις κάνει μέχρι τότε δεν σου εξασφαλίζουν τίποτα. Από εκεί και πέρα πρέπει να αποδεικνύεις ποιος είσαι κάθε Σαββατοκύριακο», θυμάται.

Σήμερα, με δεκάδες βάθρα, νίκες και pole position στο ενεργητικό του, ο Πιάστρι βλέπει εκείνη την κρίση ως κομμάτι της διαδρομής του. «Πάντα ήμουν περήφανος ότι έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου και ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα προκύψει», λέει. Και, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε άδικο.

