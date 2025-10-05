Μόλις 6 Grand Prix έμειναν για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Τζορτζ Ράσελ επικράτησε δίκαια στο Grand Prix Σιγκαπούρης, σημειώνοντας την πέμπτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1. Μετά από διακοπή μίας εβδομάδας, οδηγοί και μηχανικοί θα ταξιδέψουν στο Τέξας για το Grand Prix ΗΠΑ στην πίστα του Όστιν.

Συνολικά απομένουν 6 αγώνες για το τέλος του πρωταθλήματος, με τρεις εξ αυτών να περιλαμβάνουν και Σπριντ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Σιγκαπούρης

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων μέχρι το τέλος της σεζόν

GP ΗΠΑ (Όστιν)*

17-19 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

GP Μεξικού

24-26 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

GP Βραζιλίας*

7-9 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 19:00

GP Λας Βέγκας

21-23 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 06:00

GP Κατάρ*

28-30 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 18:00

GP Άμπου Ντάμπι

5-7 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ