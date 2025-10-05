Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Μαρίνα Μπέι; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 18ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Σιγκαπούρης, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 62 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο πρώτος του Οκτωβρίου και τελευταίος πριν το σπορ «μετακομίσει» στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Σήμερα αναμένουμε μάχη μεταξύ των διεκδικητών του τίτλου, με τη στρατηγική να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Μάχη για τη νίκη

Από θέση ισχύος θα ξεκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και πήρε τη δεύτερη φετινή του pole position. H γερμανική ομάδα έκανε την έκπληξη σε μία πίστα που στη θεωρία δεν τη βόλευε.

Μάχη αναμένεται να δούμε ανάμεσα και στους διεκδικητές του τίτλου. Ο Μαξ Φερστάπεν εκκινεί από τη 2η θέση και όπως δήλωσε, δεν έχει τίποτα να χάσει. Ο Όσκαρ Πιάστρι εκκινεί 3ος το σημερινό αγώνα και θέλει να κάνει την έκπληξη, ενώ ο Λάντο Νόρις από την 5η θέση κοιτάζει μόνο μπροστά.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, οι 9 εκ των 10 ομάδων του grid έχουν από ένα φρέσκο σετ της μεσαίας και της σκληρής γόμας ελαστικών. H μοναδική που δεν έχει κανένα φρέσκο σετ από αυτές τις γόμες είναι η Aston Martin.

Όσον αφορά τη μαλακή γόμα ελαστικών, κανένας κορυφαίος συνδυασμός δεν έχει φρέσκο σετ της γόμας, κάτι που τους περιορίζει στη στρατηγική.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, δίνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit-stop. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 26 και 32. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι επίσης του ενός pit-stop και αντίθετη με την πρώτη. Δηλαδή, προτείνεται η εκκίνηση με τη σκληρή γόμα και η αλλαγή ελαστικών είναι για τη μεσαία γόμα ελαστικών. Δύο ακόμη στρατηγικές προτείνονται από την Pirelli, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μαλακή γόμα ελαστικών για την εκκίνηση.

Μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει επίσης μία πιθανή εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Όλη η δράση του GP Σιγκαπούρης στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 14:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.